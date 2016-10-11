+ добавить комментарий

Сдвинулось с мёртвой точки

Мемориал в Пивоварихе начали приводить в порядок

На территории мемориального комплекса, посвящённого жертвам политических репрессий около посёлка Пивовариха Иркутского района, начались первоочередные ремонтные работы. Там меняют плитку и бордюры на дорожках, ведущих к рвам-накопителям, проводят обрезку деревьев. В будущем году власти обещают начать полномасштабную реконструкцию. Недавно на мемориале побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, чтобы проверить, как идут ремонтные работы.

Власти намерены упорядочить установку надгробных плит и табличек. За неимением специально отведённого места родственники ставят памятные знаки бессистемно, в самых разных местах мемориального комплекса

Долгие годы земля под мемориалом фактически никому не принадлежала. В силу юридических недоработок ни один уровень власти не хотел и не мог взять на себя ответственность за содержание памятника. В итоге территория пришла в плачевное состояние, местные жители начали выбрасывать мусор в двух шагах от мемориала. Зимой кто-то катался на квадроциклах по лесу, где наверняка есть ещё не обнаруженные захоронения. Ведь обследование территории тоже не было проведено.

Лишь весной в результате активности общественных организаций дело сдвинулось с мёртвой точки. Земельный участок площадью 1,5 га, на котором расположены мемориальный комплекс и четыре рва-накопителя, был передан в областную собственность. Теперь за его содержание отвечает правительство Иркутской области. «Центр по сохранению историко-культурного наследия» принял участок на баланс и теперь является оператором по управлению региональным памятником.

Сейчас ведётся разработка единого комплексного проекта строительства нового мемориала жертвам политических репрессий. Начало его реализации после всех процедур согласования намечено на следующий год. Проведены архитектурно-обмерные работы как подготовительный этап к проектным работам над архитектурной составляющей мемориального комплекса. Для выполнения проектных работ подготовлена топооснова на земельный участок.

Старый мемориал обветшал, территория имеет запущенный вид. Поэтому сейчас решено провести первоочередные ремонтные работы. Они должны быть закончены ко Дню памяти жертв политических репрессий, который традиционно отмечается 30 октября.

Буквально в течение ближайшей недели нужно закончить замену плиток на дорожках, ведущих к рвам-накопителям, бордюров и скамеек. Уже проведены дендрологическая обработка и санитарная очистка территории. Вырезаны сухостой и валежник, подрезаны кусты.

По информации пресс-службы областного правительства, будет отремонтирован знак, установленный на въезде. Власти намерены упорядочить установку надгробных плит и табличек. За неимением специально отведённого места родственники ставят памятные знаки бессистемно, в самых разных местах мемориального комплекса.

К небольшому участку площадью 1,5 га, где установлен мемориал, прилегает так называемая «Зона скорби» площадью 171 га. Учёные утверждают, что на территории этого леса также могут быть захоронения невинно замученных людей. Однако обследование так и не было проведено. До сих пор неизвестно, сколько человек захоронено на территории бывшей спецзоны НКВД. Некоторые специалисты предполагают, что под Пивоварихой покоится от 15 до 17 тысяч человек.

Сейчас на территории «Зоны скорби» идут геофизические исследования, которыми занимается иркутское геодезическое предприятие ЗАО «ВостСибТИЗИС». Уже обнаружено несколько аномальных зон. Предполагается, что это новые места захоронений расстрелянных в спецзоне НКВД людей.

Предприятие предложило выполнить исследование за 5 748 646 рублей. Средства на проведение работ были выделены из внебюджетных источников. Полевые работы предстоит выполнить в течение тёплого периода этого года. Значит, времени осталось совсем немного, и скоро мы узнаем результаты исследований.

– Мы настаиваем, чтобы исследования были проведены на территории так называемой «Дачи лунного короля», – говорит председатель общества «Мемориал Сибирь» Нина Вечер. – Есть основания предполагать, что на территории самого посёлка тоже есть захоронения.

Нина Вечер отмечает, что подобные места есть не только под Пивоварихой, но и на территории всей области. На сегодняшний день они совершенно не изучены, жертвы политических репрессий остаются безымянными. В Иркутской области, которая была краем каторги и ссылки, нет ни одного музея политических репрессий.

– Недавно мы с мужем побывали в Литве, – рассказывает Нина Николаевна. – Там работа поставлена гораздо лучше. Есть государственное учреждение «Центр изучения геноцида». Уверена, что и наше государство должно проводить такую работу. Наш долг – увековечить память всех невинно убиенных и рассказать своим детям о том, что пережил наш народ. Чтобы подобное не повторилось никогда.