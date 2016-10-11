+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Воровал играючи
После пяти лет колонии он взялся за старое
Поговорка «Горбатого могила исправит» считается жёсткой, но многие воры сами говорят, что в отношении них она справедлива. Уж больно крепко держит некоторых воровское ремесло. Евгений Крапивин успел пробыть на свободе всего несколько месяцев и снова взялся за старое.
Первый отъём денег был весьма хитроумным. В руки Крапивину попалась чужая сим-карта, и он разыграл целый спектакль, назвавшись незнакомке, имя которой высветилось на экране, Александром. Легенда прозвучала вполне достоверно: якобы хозяин телефона просит её одолжить две тысячи рублей. Друга привлёк как посредника. Дама согласилась передать деньги, что и было сделано к радости мошенника.
Второй эпизод увода денег возник сам собой, когда Крапивин распивал водку в компании своих знакомых. Как всегда, спиртного не хватило, и собутыльники предложили бывшему зеку сходить в магазин. Одна из женщин дала свою банковскую карточку, поставив условие снять не более 1500 рублей. Какое там! Крапивин снял семь тысяч, а на полторы – купил всё, что заказывали. Вернув карточку хозяйке, спокойно продолжил застолье.
Третий воровской эпизод тоже происходил в квартире, где хозяин со случайными гостями пил водку. Оглядев чужое имущество, Крапивин положил глаз на ботинки и спортивные брюки. Тут же надел всё это на себя, бросив старьё в пакет. А из прихожей умыкнул ещё и куртку.
Воровские похождения подсудимого изучал Свердловский районный суд Иркутска. Мошенничество и две кражи тот совершил в период непогашенной судимости за аналогичные преступления. Никаких выводов для себя сделать не захотел. Если бы остался на свободе, наверняка продолжил бы воровать. Поэтому и отправился в колонию строгого режима на 2,5 года. Выйдет оттуда к своему 30-летию. Вот только надолго ли?
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