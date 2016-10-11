+ добавить комментарий

Предмет вожделения – женская сумка

Каждый раз грабитель рассчитывал на её богатое содержимое

Автор: Валерий ГРИГОРЬЕВ

К хозяйкам сумок Виктор Кротов (фамилия изменена) никакой жалости не испытывал. Дерзко нападал на них среди бела дня: всё происходило молниеносно. Сначала, чтобы ошеломить жертву, нажимал на кнопку газового баллончика, а затем ударом кулака сшибал незнакомку с ног. Сумочки были лёгкой добычей грабителя, но особо поживиться ему так и не удалось.

Сумочки были лёгкой добычей грабителя

Судя по материалам уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, а это два эпизода грабежа, Кротову доставались тощие кошельки, мобильные телефоны, квартирные ключи и всякая женская мелочёвка, которая сразу же выбрасывалась. Попался он на очередном грабеже с поличным, так что строить из себя невинность не было смысла, тем более что его уже дважды судили за аналогичные преступления.

В этой судебной истории поражают некоторые детали. Как выяс­нил суд, Кротов был настоящим двуликим Янусом. Одна его половина вела вполне добропорядочную жизнь: человек ходил на работу, растил ребёнка. Представленные характеристики были положительные. А его тёмная сущность всё время выискивала в толпе очередную жертву. К тому же подсудимый был наркоманом: так называемая «средняя степень зависимости» от наркотика постоянно требовала денежных трат. На суде всех поразила страстная речь жены Кротова в защиту своего мужа. Оказывается, семьянин он был превосходный. В таких случаях всегда возникает вопрос: как можно так ошибаться в человеке?

Впрочем, на судей эта речь особого впечатления не произвела. Кротов получил своё: четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему ещё повезло, что ограбленные им женщины не получили тяжких увечий.