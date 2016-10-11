+ добавить комментарий

Вкусные истории

Детское меню пополнилось новыми блюдами

Автор: Ольга МУТОВИНА

За месяц с небольшим воспитанники детских садов и школьники смогли оценить новое меню, которое для детей разработали технологи. К радости ребятишек, из рациона убрали перловую кашу и кофейный напиток – у детей в списке нелюбимых эти блюда значились первыми номерами. Зато на завтраки на столах стали чаще появляться творожная запеканка и омлет. Теперь один цикл меню включает в себя не 10 дней, как это было раньше, а 12. Значит, питание стало более разнообразным. На обед дополнительно к шести существующим салатам добавилось три новых: «Свежесть» из капусты, огурца и зелёного горошка, «Мозаика» из картофеля, кукурузы, моркови и огурца и салат из свежей капусты с кукурузой и морковью. Кроме того, появились три новых горячих блюда: гуляш из свинины, рыбный шницель и чахохбили из курицы. Поскольку в детском питании нельзя использовать острый перец и другие специи, колорит грузинского блюда наши повара постарались передать с помощью добавления «разрешённых» продуктов – помидоров, лука и петрушки.

Дети вкусными новинками вполне довольны. Родители перемены тоже одобряют. Во-первых, при составлении меню их в первую очередь спросили, что бы они хотели изменить в детском питании. Во-вторых, улучшение качества никак не сказалось на стоимости завтраков и обедов. Порция, которую получают дети в школьных столовых, по-прежнему стоит 51 рубль. По словам директора МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктора Беляева, добиться сохранения цены удалось за счёт существенной экономии при проведении муниципальных закупок. «Мы сформировали меню, подсчитали, сколько всего продуктов понадобится на полгода, и закупили их целиком. Не на месяц или три недели, как бывало раньше. Например, объявили аукцион на закупку 627 тонн картошки. При таких объёмах цена за килограмм снизилась до 8,5 рубля. Выиграло торги наше, местное, хозяйство – «Белореченское». Экономия вышла больше 30 миллионов», – делится рецептом вкусного меню Виктор Беляев.

Напомним, изменения в школьных столовых произошли по инициативе мэра Дмитрия Бердникова. После обращения родителей школьников глава Иркутска провёл серию проверок столовых и поручил руководству комбината питания доработать меню. Дело это не простое. Помимо желания родителей и предпочтений учеников, к детскому питанию предъявляются жёсткие требования: по сбалансированности, содержанию в рационе белков, жиров, углеводов, витаминов. Есть целый список продуктов, которые дети запросто кушают дома, в садовском и школьном питании они запрещены. Это, например, любимые всеми блины, жареная картошка – в школе и детском саду детям нельзя давать жареные продукты.

Сначала родителей попросили составить варианты меню, которое они хотели бы для своего ребёнка. Опираясь на родительские наказы, а также санитарные нормы и правила, специалисты сформировали компромиссный документ. При этом меню не изменилось до неузнаваемости. В рационе остались любимые детские блюда – котлета «Петушок», сосиски, пельмени, сырники из творога. Итоговый рацион был утверждён в Роспотребнадзоре и согласован с департаментом образования. Новое меню действует с первого сентября нынешнего года. Сейчас технологи разрабатывают детский рацион на весну 2017 года. Специалисты обещают, что и в этом меню будут учтены пожелания родителей. «Наши сотрудники приложат все усилия, чтобы детям еда понравилась», – говорит Виктор Беляев.

Многие дошколята или ученики приходят домой и просят родителей приготовить блюда, которые им полюбились в детском саду или школе. Особой популярностью пользуются котлеты «Петушок». Они готовятся из охлаждённых куриных грудок с молоком, луком и батоном. К слову, все полуфабрикаты комбината питания изготавливаются без консервантов, загустителей или стабилизаторов. Иркутяне и хотели бы приобрести полезные продукты домой, но купить их в городе до последнего времени было практически невозможно. Чтобы исправить это недоразумение, за последние три месяца комбинат обзавёлся 13 партнёрами, полуфабрикаты теперь можно приобрести в 39 точках по всему городу. В магазинах на выбор покупателей представлены котлеты, биточки, голубцы, сырники и другие продукты, которые с удовольствием кушают дети в школьных и детсадовских столовых.

В ведении муниципального предприятия находятся 68 пищеблоков в школах и 147 в детсадах. Большинство из школьных точек – 40 – так называемые пищеблоки «полного цикла». Условия в них позволяют поварам готовить все блюда из продуктов, которые они получают на комбинате. В 16 школах работают «доготовочные», там работники пищеблоков доводят до кондиции полуфабрикаты, привезённые с комбината. В 12 буфетов готовые блюда доставляют в специальных термосах. Задача буфетчиц – сохранить и раздать горячую еду.

«Рецептом вкусного меню» Виктор Беляев поделился с читателями газеты Автор фото: Николай БРИЛЬ

Ещё одна тема, связанная с питанием, которая беспокоит взрослых, – деньги, которые родители дают детям на завтраки и обеды: они не всегда тратятся по назначению. Вместо этого покупаются газированные напитки, чипсы, шоколадки. Этот вопрос родители обсудили на общегородском собрании и попросили городскую администрацию внедрить в школьных столовых систему безналичного электронного расчёта. Родители хотят быть уверенными, что ребёнок дошёл до столовой, хотят знать, что именно он поел и во сколько.

Виктор Беляев рассказал, что администрация города вместе с комбинатом питания намерены все школы Иркутска перевести на безналичный расчёт. В ближайшее время родители школьников получат бланки согласия. Если мамы и папы не против создания такой системы, нужно обозначить это в документе. Кстати, одно из главных условий организации расчётов – электронные карты и сопутствующие услуги должны быть бесплатными для родителей. По карте ребёнок сможет пройти через турникет в школу и выйти, оплатить еду в столовой. При желании родители могут получать смс-сообщения о каждом использовании карты.

Несколько компаний готовы за свой счёт установить оборудование, провести дополнительные интернет-каналы. Руководство города подбирает самый удобный и менее затратный для городского бюджета вариант. После того как партнёр будет выбран, тестирование системы начнётся в 12 иркутских школах – по три учебных заведения в каждом округе. К началу следующего учебного года система должна заработать во всех муниципальных школах.