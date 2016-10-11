+ добавить комментарий

Обязанности без прав

Иркутские эксперты обсуждают перспективы передачи области полномочий по регулированию тарифов на воду

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Правительство Иркутской области намерено лишить муниципалитеты права устанавливать и регулировать тарифы на водоснабжение и водоотведение. При этом ответственными за бесперебойную подачу воды и работу канализационной системы остаются муниципальные предприятия. Не обсудив спорную инициативу с главами территорий, областные чиновники вынесли законопроект о передаче полномочий на рассмотрение регионального парламента.

«Сотрудники службы по тарифам убрали из тарифа большую долю производственных издержек. Но, если на бумаге вычеркнуть эти расходы, это не значит, что их в жизни не будет», – говорит Сергей Пыхтин Автор фото: Из архива редакции

На прошлой неделе депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект о передаче полномочий по регулированию тарифов на воду на областной уровень. Планируется, что с 1 января 2017 устанавливать размеры оплаты будет областная Служба по тарифам. Её руководитель Александр Халиулин объяснил, почему руководство региона хочет вернуть функции.

«С 1 января 2016 года в соответствии с федеральным законодательством Службой по тарифам до муниципалитетов больше не доводятся предельные индексы изменения тарифов. Таким образом, муниципальные образования получили право устанавливать любые экономически обоснованные тарифы, – рассказал Александр Халиулин. – В связи с этим некоторые муниципалитеты завысили максимальный размер тарифов, при этом зачастую не для населения, поэтому растёт дельта между тарифом и платой граждан, а получающиеся выпадающие доходы компенсируются из бюджета региона». По словам руководителя службы, размер выпадающих доходов вырос с 220 миллионов рублей в 2014 году до 602 миллионов в 2016 году. Областные чиновники опасаются увеличения нагрузки на областной бюджет.

Недовольство областных властей вызвал и рост количества предписаний, выдаваемых Службой по тарифам в отношении муниципалитетов, а также многочисленные судебные тяжбы с ними. Так, в 2014 году муниципальные власти получили восемь предписаний, а за первое полугодие 2016 года – целых 12. Как отметил глава региональной Службы по тарифам, если бы муниципалитеты сами оплачивали разницу между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом, то десять раз бы подумали, каким должен быть тариф.

Разногласия в подходах к формированию тарифа привели в суд администрацию Иркутска и областную Службу по тарифам. В декабре прошлого года мэрия установила тарифы на 2016-й, 2017-й и 2018 год. Сотрудники Службы по тарифам провели проверку, отменили ранее принятые постановления администрации и утвердили для МУП «Водоканал» новые тарифы. Решение по установлению тарифа Службой по тарифам Иркутской области в судебном порядке оспаривает администрация города совместно с МУП «Водоканал» Иркутска. Очередное заседание назначено на 20 октября. А пока город вынужден жить по тарифам, определённым Службой по тарифам.

«К концу года предприятие будет иметь приличные убытки. Сотрудники Службы по тарифам убрали из тарифа большую долю производственных издержек. Но, если на бумаге вычеркнуть эти расходы, это не значит, что их в жизни не будет. Я не знаю, как изменить законы физики, чтобы насосы потребляли меньше электроэнергии: в тарифе это основная статья расходов. В итоге по бумагам расходы на электричество сократились почти на 50 миллионов – с 228 до 180 миллионов рублей, – говорит директор МУП «Водоканал» Иркутска Сергей Пыхтин. – Точно так же волшебным образом уменьшились расходы на текущий ремонт, издержки на восстановление сетей после аварий вдруг сократились с девяти до семи миллионов рублей. Из сметы полностью убрали водолазные работы. Но это не значит, что теперь мы не будем осматривать водозабор и чистить наши иловые площадки. Будем – себе в убыток. Поскольку эти работы необходимо проводить по санитарным нормам.

На 127 миллионов рублей, или на 28,5%, сокращена заработная плата работникам. Выходов два: либо сокращать людей, либо урезать оплату. За последние четыре года количество работников предприятия и так сократилось почти вдвое: с 1800 человек до тысячи, дальше сокращать некуда. Существуют объективные показатели, исходя из которых рассчитывается персонал: количество работников на километр сетей, единицу техники. С таким подходом года через два иркутский «Водоканал» ждёт банкротство».

Иркутяне опасаются, что под общий секвестр может попасть инвестиционная программа «Водоканала». В нынешнем году городская администрация смогла добиться включения проекта из Иркутска в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал». Заканчивается первый этап – реконструкция канализационных сетей правого берега. Восемь миллиардов рублей из общей стоимости проекта выделяет Федерация, ещё 113 миллионов должны добавить регион и город (30 и 80 миллионов соответственно).

Опасения, что передача полномочий и урезание бюджетов муниципальных водоканалов, которые за этим последуют, негативно отразятся на состоянии отрасли, разделяют главы территорий Иркутской области. Именно они останутся крайними, если система даст сбой. Члены Ассоциации муниципальных образований дали отрицательное заключение на проект закона о передаче полномочий области.

Этот вопрос – почему областные чиновники не обсудили свою инициативу с руководителями муниципалитетов – задают и областные депутаты. Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова не считает, что областные власти имеют достаточно оснований для того, чтобы кардинально менять механизм формирования тарифа. «В 2012 году, я помню, мы с боем принимали закон о передаче полномочий муниципалитетам. Тогда главы территорий просили: подумайте 10 раз, не передавайте полномочия. В итоге мы всё-таки передали функции муниципалитетам. Сегодня возвращаем назад. Что это за системное государственное управление? Чтобы поменять механизм, должны быть существенные причины. В качестве причины нам называют то, что муниципалитетам выдано 12 предписаний. А муниципалитетов у нас 470. Я считаю, что это не достаточно серьёзное обоснование для того, чтобы менять систему тарифообразования».