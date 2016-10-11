+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Зверь проснулся внезапно
Не доверяя силе кулаков, таксист схватил бутылку
Всё произошло стремительно в одном из компьютерных салонов Иркутска, куда захаживали любители азартных игр. Решил сорвать свой куш и таксист Виталий Наумов. Чужие деньги жгли его карман. Незадолго до этого прямо во время рейса он обчистил пассажира на 40 с лишним тысяч рублей.
Но в этот день фортуна была не на его стороне, проигрыш он пытался залить пивом. И тут, как на парашюте, к Наумову спустилась шальная мысль: а что, если вернуть свои деньги назад? Вначале он решил вырубить охранника, который мирно сидел на диване. Не доверяя силе своих кулаков, взял пустую бутылку. Бил человека остервенело, стараясь попасть в голову. Потом в больнице врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли, настолько тяжкими были раны.
Схватили его по горячим следам. В Свердловском районном суде Иркутска подсудимый полностью признал свою вину как в нанесении тяжких телесных повреждений, так и в кражах. Это же подтвердили многочисленные улики и показания свидетелей. Наумов отправился в колонию строгого режима на 9,5 года. Жажда денег любой ценой зачеркнула в нём всё человеческое. Не помогли ни отцовство, ни высшее образование.
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