+ добавить комментарий

Должник, береги челюсть

Долговые истории нередко заканчиваются криминалом

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Цивилизованный поход в суд некоторыми даже не рассматривается: долги выбиваются с помощью шантажа и подручных средств. В этой иркутской истории предприниматель задолжал исполнителю работы не такую уж и большую сумму – 19 тысяч рублей. Но не спешил её выплачивать, каждый раз оправдываясь, что денег нет. Сам мастер обещанного так и не дождался, но «выбить» долг поручил своему знакомому. И тот уже за дело взялся рьяно.

Сначала Фурхатхон Клычев приезжал к предпринимателю с угрозами, взяв для устрашения своих приятелей. Во время очередной разборки один из них нанёс должнику сильный удар кулаком в челюсть. Но и со сломанной челюстью тот продолжал утверждать, что «денег пока нет». Тогда Клычев решил взять быка за рога. Не хочешь выплатить 19 тысяч, а разъезжаешь на авто? Отдавай машину со всеми сопроводительными документами в счёт погашения долга! А иначе – угрозы сыпались одна за другой. Сломленный предприниматель уже был готов отдать свою старую иномарку, оценённую в 198 тысяч рублей. Но машиной Клычёв так и не разжился, поскольку с документами было не всё в порядке.

И тогда вымогатель придумал новый ход. Пусть должник напишет ему расписку, что взял в долг 300 тысяч рублей. Не сделает – пожалеет. Предпринимателю пришлось сунуть свою пострадавшую голову в эту долговую петлю. Теперь уже он оказался должен немалые деньги. И это кроме лечения перелома челюсти! В конце концов делом занялась полиция. А потом оно было передано в Свердловский районный суд Иркутска.

Собранные характеристики на подсудимого ничего хорошего о нём сказать не смогли. Он уже отбывал наказание за наркотики и вымогательство. Нынешнее преступление совершил в период не снятой и не погашенной судимости. В свои 30 лет нигде официально не работал, хотя имел на иждивении малолетнего ребёнка. Суд принял во внимание, что вымогатель добровольно компенсировал пострадавшему моральный вред (тот даже просил не наказывать его строго). Но со свободой рецидивисту пришлось расстаться: в колонии строгого режима он проведёт два с половиной года.