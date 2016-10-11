+ добавить комментарий

Кредит на страхе

Вымогатели всегда рассчитывают на слабость своих жертв

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Преподаватели одного из иркутских вузов даже не догадывались, какие страсти могут бушевать в студенческом общежитии, когда встречаются вместе наглость и трусость. Всё началось с того, что два молодых человека решили заняться вымогательством денег. Баир Дуканов и Павел Горшков (фамилии изменены) знали, где искать тех, кто испугается угроз и примет все поставленные условия. Дуканов нигде не работал, а Горшков был студентом вуза. Он и взялся найти слабохарактерных студентов в своём общежитии.

Поиск увенчался успехом. Операция проворачивалась напористо и дерзко. Горшков приказал двум кандидатам на звание «трус» следовать за ним, причём с паспортами. Самое удивительное в этой уголовной истории то, что студенты повиновались приказу. В назначенном месте их уже ждал Дуканов, который приготовил для своих жертв короткую угрозу: «Если что, урою». Студентам было приказано оформить потребительские кредиты на приобретение сотовых телефонов «Айфон-6». Естественно, дорогостоящую технику следовало передать вымогателям. Но тут получился облом. Парням отказали в оформлении кредита, поскольку возникли вопросы по поводу их платёжеспособности.

Но Дуканов и Горшков в покое их не оставили, вероятно, вспомнив поговорку про овцу и клок её шерсти. Последовал новый приказ: взять свои ноутбуки и отнести их в скупку. Студенты повиновались. В результате, вымогатели разжились небольшими суммами: 4250 и 3600 рублей. Удачно провёрнутое дело придало Дуканову и Горшкову уверенности. В общежитии нашли ещё одного студента, которым можно было понукать. Под угрозами он оформил потребительский кредит на покупку «Айфона-6». Влез в долговое обязательство на сумму 49 990 рублей. Передав вымогателям телефон, надеялся, что его оставят в покое, но этого не произошло. Пришлось расстаться ещё и с ноутбуком.

От безнаказанности и мнимого чувства превосходства наглость Дуканова и Горшкова крепчала. Горшков решился на грабёж среди бела дня. Он зашёл в комнату общежития и запросто, на глазах у хозяина положил в пакет чужой ноутбук. Когда тот возмутился, привычно высказал угрозы. Всё равно не понятно, на что рассчитывали вымогатели, занявшись подобным «бизнесом». Лиц своих они не прятали. Думали, что угрозами заставят пострадавших молчать? Но, в конце концов, нашёлся тот, кто заявил в полицию.

Это уголовное дело рассматривал Свердловский районный суд Иркутска. Подсудимые дрожали от страха, что попадут за колючую проволоку. Но суд смягчил приговор. Дуканов и Горшков получили условные сроки: 3 и 3,5 года лишения свободы с испытательными сроками. Сыграло роль то, что подсудимые попросили прощения у тех, кого обобрали, и добровольно возместили причинённый им ущерб. Немаловажно, что пострадавшие не настаивали на строгом наказании вымогателей. Кстати, не изолированный от общества Горшков продолжил учёбу в том же вузе.