+ добавить комментарий

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Губерния: 11 октября 2016

Общество

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Покурил на 25 тысяч

Размер штрафа увеличился при попытке дать взятку полицейскому

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Было время, когда эта картина считалась совсем невинной: курящий пассажир рядом с кассой железнодорожного вокзала. Но теперь порядки другие. Их определяет Федеральный закон от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Там, в частности, ясно сказано, что нельзя курить как в помещении железнодорожного вокзала, так и у входа в него.

 № 1 из 1
Уладить всё «миром» уже не получилось

Возможно, 50-летний Руслан Кенджаев  (фамилия изменена) закурил у кассы автоматически, не думая о последствиях. Но факт остаётся фактом. Он был доставлен в дежурную часть на железнодорожной станции «Иркутск-Пассажирский» для составления административного протокола. И тут нарушитель общественного порядка  совершил то, о чём, спустя минуту, сильно пожалел. Кенджаев вытащил из кармана 500-рублёвую купюру и положил её на стол полицейскому со словами: «Давайте мирно разойдёмся».

Но не тут-то было! Дежурный сотрудник очень серьёзно отнёсся к самому факту дачи взятки, и уладить всё «миром» уже не получилось. Административное правонарушение обернулось уголовным делом, которое рассматривалось в Свердловском  районном суде Иркутска. Строитель по профессии, отец несовершеннолетнего ребёнка поспешил раскаяться, напомнив, что до этого ни разу не был судим. Своё наказание – заплатить в течение двух месяцев  штраф в 25 тысяч рублей – он встретил с облегчением.

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Покурил на 25 тысяч

Размер штрафа увеличился при попытке дать взятку полицейскому

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