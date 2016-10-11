+ добавить комментарий

Выборная перезагрузка

Крупнейший вуз Иркутска готовится к новой процедуре избрания ректора

С 13 октября исполняющий обязанности ректора крупнейшего вуза Иркутска – Иркутского национального исследовательского технического университета – Александр Афанасьев покинет свой пост. Уведомление Министерства образования и науки об этом им уже получено, сообщил «Конкуренту» источник в ИрНИТУ, пожелавший остаться неназванным. Правда, приказ о смене руководства вуза пока никто не видел, уточнил наш собеседник.

Политеховцы слишком долго ждут назначения ректора Автор фото: Николай БРИЛЬ

В университете предстоит запустить теперь новый выборный процесс. Ректор в вузе появится до 25 марта. А подготовка к выборам начнётся не позднее 25 января, рассказал источник «Конкурента».

Выборы ректора ИрНИТУ, запланированные на 30 сентября, не состоялись. Министерство образования и науки РФ, назначившее дату мероприятия, в ночь перед выборами отозвало своё решение «о согласовании даты проведения конференции». Выбрать ректора предполагалось из двух кандидатов: исполняющего обязанности ректора ИрНИТУ доктора физико-математических наук, профессора Александра Афанасьева и проректора по социальной и воспитательной работе ИрНИТУ доктора технических наук Андрея Пашкова.

Изначально на должность ректора претендовали шесть человек. Одного из них, проректора по научной работе Иркутского государственного университета путей сообщения Сергея Каргапольцева, поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В мае он направил министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову обращение, в котором порекомендовал в качестве ректора профессора Каргопольцева. Однако аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала только две кандидатуры, отказав в участии в выборах четырём другим кандидатам.

Креатура губернатора Сергей Каргапольцев вновь фигурирует в качестве соискателя, но пока на должность исполняющего обязанности. В этом же списке – Андрей Пашков, а также проректор по инновационной деятельности ИрНИТУ Михаил Корняков.

11 октября учёный совет университета будет рассматривать вопросы, связанные с подготовкой выборов ректора. «Вероятно, будет затронут вопрос и о назначении и.о. ректора», – предполагает собеседник газеты. Таким образом, вуз вступит в сложный выборный период. Напомним, в ноябре в ИрНИТУ предстоит переизбрать ещё и учёный совет.