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Конкурент: 11 октября 2016

Общество

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Цифры

127,7 миллиарда рублей 

прибыли – сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям Иркутской области, сложившийся за январь–август 2016 года, передаёт Иркутскстат. 

Это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

8,208 миллиарда рублей 

за 9 месяцев 2016 года перечислила Иркутская таможня в государственную казну. 

При этом платежи по импорту за 9 месяцев текущего года составили 5,573 млрд  рублей. 

Платежи по экспорту в текущем году выросли и составили 2,488 млрд рублей  (за январь – сентябрь 2015 года было перечислено в государственный бюджет 2,285 млрд).

Увеличение экспортных платежей произошло в текущем году в том числе за счёт активизации деятельности лесоэкспортёров, сообщает пресс-служба ведомства.

Платежи при декларировании экспортируемого леса и лесоматериалов по итогам 9 месяцев текущего года составили 2,35 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – 1,913 млрд рублей).

100,2 процента 

составил сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в сентябре 2016 года по сравнению с августом, передаёт Иркутскстат.  

По сравнению с декабрём прошлого года – 105,2 %.

8259 рублей  составляет  с 1 октября минимальная зарплата работников государственных и муниципальных учреждений в южных районах Иркутской области.

В северных территориях и приравненных к ним местностях – 10,754 тыс. рублей. Для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в южных районах региона, – 9,717 тыс., в северных территориях и приравненных к ним местностях – 12,652 тыс. Размер заработной платы установлен в рамках регионального соглашения о минимальной заработной плате в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Увеличение размера минимальной заработной платы коснулось более 116 тыс. работников Иркутской области.

251 водителя, 

находившегося за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии, выявили в течение минувших выходных сотрудники дорожно-патрульной службы.  

69 нарушителей в Иркутске. 6 человек сели за руль в нетрезвом виде повторно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права на управление транспортным средством сроком до двух лет, в случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

В Иркутской области сотрудники ГИБДД ежедневно проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Ежесуточно на дорогах области несут службу около 200 экипажей ГИБДД.

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