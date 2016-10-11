+ добавить комментарий

Политическая династия

Андрей Левченко принял мандат депутата Заксобрания

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Сын губернатора Иркутской области Сергея Левченко согласился принять мандат депутата Заксобрания, оставшийся вакантным после ухода в Госдуму Михаила Щапова. Об этом «Конкуренту» сообщили в областной избирательной комиссии. На прошлой неделе облизбирком в результате применения методики распределения мандатов объявил Андрея Левченко кандидатом, которому предложено кресло Щапова в ЗС. Однако сам Левченко-младший отказывался что-либо комментировать, сказав лишь, что пока не принял решение. Вчера, 10 октября, стало ясно, что теперь в политике Иркутской области два Левченко – один в кресле губернатора, другой – в Заксобрании.

Ситуация с мандатом господина Щапова напоминает детективную историю. На пресс-конференции по итогам выборов в Госдуму 19 сентября председатель облизбиркома Эдуард Девицкий заявил, что после ухода кандидата от КПРФ депутата ЗС Михаила Щапова в Госдуму место в областном парламенте остаётся за выдвинувшей его в своём списке партией коммунистов. Тогда Девицкий сообщил, что, по подсчётам, мандат должен достаться Усольской региональной группе № 14, так как в общеобластной части списка уже нет персон, которые могут занять место Щапова, а среди региональных групп, которые набрали максимальное количество голосов за КПРФ, но пока ещё не участвовали в дополнительном распределении мандатов, первой стоит Усольская.

Было объявлено имя предполагаемого депутата – секретарь «первички» Усольского отделения КПРФ Валентина Дорошина. Тогда же Эдуард Девицкий назвал и человека, которому может перейти мандат в случае отказа Дорошиной от кресла депутата, – генеральный директор ООО «РосЛесЭкспорт» Сергей Угляница. Недавно он баллотировался на пост мэра Черемховского района, однако в результате судебных разбирательств был снят с выборов. Более того, губернатор Сергей Левченко на собственной пресс-конференции заявил, что мандат переходит Валентине Дорошиной.

Однако на прошлой неделе облизбирком передал мандат Михаила Щапова сыну губернатора Иркутской области Андрею Левченко. Левченко в списке КПРФ находится в Ангарской региональной группе № 6. Перед ним – Дмитрий Надымов, в 2013 году находившийся на посту секретаря комитета Ангарского городского отделения КПРФ. Надымов покинул ряды партии, поэтому был исключён из списка тех, кто может претендовать на мандат. Автоматически кресло в Заксобрании было предложено Андрею Левченко.

Как получилось, что Усольская группа вдруг была исключена из распределения? Региональный закон о выборах депутатов ЗС гласит, что сначала мандаты распределяются в общеобластной части списка. Если после этого ещё остаются мандаты, то региональные группы выстраиваются по рангу – первыми стоят те, в которых за партию избиратели отдали максимальное количество голосов, как раз между ними и происходит распределение мандатов.

Что произошло с усольской группой в 2013 году? Она была допущена к первичному распределению мандатов, так как показала высокое голосование за КПРФ – 42,29%. Это был самый высокий процент по области. Однако первый в региональном списке – заместитель генерального директора «Усольского свинокомплекса» Павел Сумароков – выиграл выборы в одномандатном округе. И потому был исключён из списка претендентов на кресло в Заксобрании. В областной парламент прошёл кандидат № 2 – зоотехник цеха № 5 «Усольского свинокомплекса», секретарь усольского местного отделения КПРФ Роман Габов.

Согласно п. 10 статьи 81 регионального закона о выборах, оставшиеся после первоначального распределения между реггруппами нераспределённые мандаты передаются региональным группам кандидатов «в той же очерёдности» – в порядке убывания доли процента. То же правило действует и в отношении вакантного мандата, который был освобождён в результате прекращения полномочий депутата.

Облизбирком посчитал, что в Усольской группе уже был получен один мандат, поэтому к распределению должна быть допущена группа, которая ещё не участвовала в дележе. Второй результат по области у КПРФ дала, как мы помним, Ангарская группа № 7 (27,21%), и первый из её списка, Сергей Бренюк, сегодня представляет Ангарск в Заксобрании. Третий результат тоже у Ангарской группы № 6 – 25,75%, где, собственно, на втором месте и стоит Андрей Левченко. Эта группа в распределении не участвовала. «Согласно процедуре, оговорённой законодательством, и методике пропорционального распределения мандатов, избирательная комиссия Иркутской области передаёт освободившийся мандат той региональной группе областного списка партии, которая ранее не участвовала в распределении мандатов», – сказано в официальном пресс-релизе облизбиркома.

Напомним, в прошлом году в отношении Андрея Левченко, являющегося генеральным директором ЗАО «Стальконструкция», было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). В этом году в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Это позволило наблюдателям предположить, что статус депутата областного парламента сыну губернатора необходим, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Заслуженный юрист России, профессор ИГУ Сергей Шишкин пояснил, что в отношении депутатов областных парламентов уголовные дела могут возбуждаться в обычном порядке, и иммунитета, как у депутатов Госдумы, у них нет. Поэтому предположение, что Андрей Левченко идёт в ЗС с надеждой укрыться от уголовной ответственности, выглядят несостоятельными.

Наблюдатели также обращают внимание на то, что у обкома компартии был шанс провести в Заксобрание представителя рабочего класса. В списке за Андреем Левченко идёт индивидуальный предприниматель из Усолья-Сибирского Александр Серебро. Но в случае их отказа мандат мог получить следующий за представителями бизнеса дорожный рабочий 4 разряда ремонтно-эксплуатационного цеха складского эксплуатационного управления АНХК Дмитрий Шелемин.

В свою очередь, и Сергей, и Андрей Левченко оставили тему передачи мандата без комментариев.