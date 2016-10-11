Тайшетский чиновник «переплатил» строителям

Автор: ИА «Сибирские новости»

Бывший начальник управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Роман Евстратов признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд приговорил Евстратова к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что Евстратов в июне – октябре 2010 года, достоверно зная о том, что объёмы произведённых подрядчиком ООО «Строительное многопрофильное предприятие-621» работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы № 6 Бирюсинска меньше предусмотренных контрактной документацией, принял выполненные подрядчиком работы на общую сумму более 6,8 млн рублей.

На основании подписанных Евстратовым актов и заявок на расчётный счёт строительного предприятия были перечислены денежные средства в сумме муниципального контракта, в том числе произведена оплата работ и затрат, которые фактически не были выполнены, на общую сумму более 286 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре 2010 – мае 2011 года Евстратов, достоверно зная о том, что объёмы произведённых подрядчиком ООО «СибРемСтрой» работ по муниципальным контрактам по капитальному ремонту здания дома культуры «Юбилейный», расположенного в Тайшете, меньше предусмотренных проектно-сметной и контрактной документациями, принял выполненные подрядчиком работы. Он подписал акты в общей сумме более 23 млн рублей. В результате на расчётный счёт ООО «СибРемСтрой» были перечислены денежные средства на общую сумму 1,2 млн.

В июне 2011 года Евстратов принял выполненные ООО «Строительная компания «Центр-S» работы по муниципальному контракту по капитальному ремонту здания детского сада «Рябинка» в Тайшете, подписав акты на сумму более 3,3 млн рублей. На основании подписанных им документов на расчётный счёт строительной компании были перечислены денежные средства в сумме муниципального контракта, в том числе произведена оплата работ и затрат, которые фактически не были выполнены, на общую сумму более 494 тыс. рублей.