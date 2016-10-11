+ добавить комментарий

Из полицейских – в грузчики

Блеф сотрудника ППС обернулся условным сроком

Автор: Людмила ФОМИНА

Сотруднику патрульно-постовой службы с прекрасным послужным списком пришлось уйти в грузчики к частному предпринимателю. Его попытка слупить с мелкого нарушителя порядка крупную сумму денег обернулась условным сроком на полтора года и лишением права занимать должности в органах власти.

А дело было так. В четыре часа ночи «Тойота» с тремя пассажирами нечаянно заехала на краешек тротуарной части привокзальной площади Иркутска. Пешеходов там в этот час не оказалось, и никто не пострадал. Однако административное правонарушение было налицо. И бдительные стражи порядка его незамедлительно зафиксировали. К машине тут же подскочили аж трое сотрудников патрульно-постовой службы линейного отдела МВД. Пристыженный водитель решил убрать иномарку с тротуара от греха подальше. Но один из постовых заподозрил, что нарушитель пытается скрыться, и двумя руками вцепился в крыло автомобиля. Теперь уже струхнул водитель. Увидев, что «Тойота» тащит за собой полицейского, он немедленно остановился, не проехав и пару метров. Служивый, естественно, не устоял на ногах и шлёпнулся на тротуар. После чего градус разборок нарушителя со стражами порядка сильно повысился. Техпаспорт на машину тут же оказался в кармане старшего сержанта полиции. А неосторожному водителю был предъявлен ультиматум: либо он выкладывает 50 тысяч рублей – либо на него заводится уголовное дело за наезд и покушение на жизнь представителя власти.

Конечно, полицейские блефовали: в полномочия сотрудников ППС возбуждение уголовного преследования никак не входит, они должны лишь следить за порядком на улицах. Да никто и не собирался сообщать в дежурную часть о «наезде», поскольку на преступление эти обстоятельства явно не тянули. Но нарушитель правил дорожного движения, попавший ночью в руки блюстителей закона, вооружённых дубинками, предпочёл согласиться на все условия, лишь бы только его отпустили. Наверное, надеялся, что полицейские от него в конце концов отцепятся и вернут документы на машину. Уж сегодня нет таких людей, которые не слышали бы о противодействии коррупции и о том, что полиция борется за чистоту своих рядов. Стоит ли, рассуждал водитель, сотруднику так рисковать – идти на явное вымогательство мзды путём шантажа и использования служебного положения?

Только сержанты полиции оказались не из пугливых. Они вдвоём прессовали нарушителя правил дорожного движения в течение трёх недель. Много раз звонили по сотовому, назначали «стрелки» то на СТО «Кузя» по Старокузьмихинской улице, то прямо на железнодорожном вокзале, в зоне несения службы. Утверждали, что имеют видеозапись, подтверждающую ни много ни мало «факт посягательства на жизнь сотрудника полиции при несении им службы». Водитель на встречи исправно приходил, но денег не приносил. Клялся, что не может собрать такую большую для него сумму, просил дать ему ещё немного времени. Наконец, не выдержав угроз, он обратился в службу безопасности ведомства. И один из шантажистов, тот самый полицейский, который и приложился головой об асфальт, был пойман коллегами на живца. Или, как выражаются сами правоохранители, «взят с поличным при получении денег».

Судьбоносная для старшего сержанта встреча состоялась в кафе-бистро «Экспресс» на иркутском железнодорожном вокзале. Нарушитель вручил полицейскому 20 тысяч рублей и получил в обмен регистрационные документы на автомобиль. Видеокассету с «компрой» полицейский пообещал отдать только после того, как положит в свой карман оставшуюся часть «откупных» – 30 тысяч рублей. Но тут переговоры были прерваны группой захвата силового ведомства.

На вымогательство взятки преступление не потянуло. К счастью для обвиняемых, иначе им светило бы лишение свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Это была попытка банального хищения путём обмана и шантажа. Требуя деньги за оказание услуги по избавлению от уголовной ответственности, постовые сильно преувеличили свои возможности, приписав себе чужие долж­ностные полномочия. Кстати, фигурантами уголовного дела стали оба напарника, но впоследствии один из полицейских ушёл от ответственности «за примирением сторон». На скамью подсудимых угодил лишь тот постовой, на которого якобы был совершён наезд. Именно в его руках оказались меченные оперативниками купюры.

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Иркутска. При вынесении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Их набралось немало: полное признание вины, раскаяние, активное способствование расследованию преступления. Кроме того, семейное положение подсудимого: в свои 30 лет он имеет на иждивении троих детей и супругу, которая находится в декретном отпуске. Должностное преступление, подтверждённое доказательствами, относится к разряду тяжких и корыстных. За него вообще-то полагается лишение свободы, хотя и на меньший срок, чем за получение взятки. Но суд счёл возможным назначить бывшему полицейскому всё же условное наказание, чтобы он мог содержать детей, нуждающихся в том числе и в лечении. Теперь он трудится грузчиком и продолжает заочное обучение в вузе, уже не надеясь вернуться с дипломом о высшем образовании на службу, не говоря о карьерном росте. Хотя права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, молодой человек лишён судом только на один год, вряд ли его с таким пятном в био­графии когда-нибудь подпустят к работе в правоохранительных органах.

Приговор вступил в законную силу.