+ добавить комментарий

Освоились в первом дивизионе

Юные футболистки «Рекорда» завершили сезон на мажорной ноте

Автор: Ника Песчинская

Иркутские футболистки из команды ДЮСШ «Рекорд» завершили сезон – 8 и 9 октября на поле футбольного центра «Байкал» (экс-«Локомотив») иркутянки сыграли два матча с командой «Алтай» из Барнаула.

Победа в субботу и ничья в воскресенье – таковы итоги матчей. «В целом сезон можно считать успешным», – говорит главный тренер иркутянок Светлана Надёжкина. Ведь нынешним летом в команде произошла «перезагрузка»: состав значительно омолодился.

В субботу футболистки ДЮСШ «Рекорд» выиграли со счётом 1:0, причём в первом тайме команды так и не смогли открыть счёт. Но сразу же после перерыва, в начале второго тайма, отличилась Снежана Маркелова – и соперницы ничем не смогли ответить в этот день. Зато они как следует настроились на день второй.

И вот второй матч: иркутянки пропускают два раза, первый тайм – 0:2. Светлана Надёжкина «по-мужски» поговорила с девушками, и слова дошли до девчонок. Они собрали волю в кулак и сразу же, как только вышли, забили два мяча.

– Наша задача была – сравнять счёт, не давая команде Барнаула опомниться, – говорит Светлана Надёжкина. – И это удалось. А когда соперницы наконец пришли в себя, было уже поздно – счёт 2:2.

Оба мяча забила Снежана Маркелова. Изменить счёт в свою пользу футболистки «Алтая» уже не смогли, и иркутянки завершили сезон на мажорной ноте. Пока ещё не все команды доиграли свои матчи, поэтому говорить с уверенностью об итоговых местах рано. Но ниже четвёртого мы точно уже не будем. Всего в нашей зоне играет пять команд. На первые места мы, если честно, и не стремимся. Потому что три лучшие команды получают право играть в финальных матчах, для этого нужно искать деньги на поездку, а их нет…

Напомним, что иркутские футболистки выступают в Первенстве России по футболу среди женских команд первого дивизиона. Нынешним летом в команде ДЮСШ «Рекорд» обновился состав. Опытных игроков почти не осталось, они вышли замуж и нарожали детей. Так что благодаря этим радостным событиям в иркутской команде пошло омоложение состава – а это процесс непростой и долгий. Но молодое поколение радует. В этом году иркутские футболистки победили на первенстве Сибири в Кемерово и сыграли во всероссийском финале.

– Мы самые молодые в Сибири, если говорить о командах первого дивизиона, – говорит Светлана Надёжкина. – Кстати, благодаря этому мы можем покупать билеты на поездки дешевле – ведь у нас в составе все школьницы.

Проблема финансов сейчас перед командой стоит очень остро. Спасибо родной ДЮСШ «Рекорд», которая оплачивает поездки на игры и частично помогла со спортивной формой. А в целом команда живёт на то, что соберёт «с миру по нитке». Дело в том, что футбол в Иркутской области не является базовым видом спорта. В регионе и рады бы его признать, но в Минспорта РФ никак не состоится заседание комиссии, которая утверждает список базовых видов спорта для регионов. Начиная с зимы Светлана Надёжкина пытается как-то подтолкнуть ситуацию, звонит, интересуется. Но у министра спорта РФ Виталия Мутко множество разных дел, и заняться российским футболом, который он вообще-то возглавляет, у него времени нет. Из-за отсутствия необходимой «бумажки» иркутские футбольные команды не имеют права получать финансирование от регионального минспорта. И пока неизвестно, когда ситуация сдвинется с мёртвой точки.