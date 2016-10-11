Этот день в истории

1882 год

14 октября происходило освящение нового дома детского сада, выстроенного вместо сгоревшего в 1879 году. Постройка обошлась в 30 000 рублей, большая часть этой суммы приискана заботами старшего попечителя сада П.А. Сиверса.

1885 год

15 октября. На общем собрании членов благотворительного общества кафедральный протоиерей А. Виноградов в сказанной речи выразил одобрение проекту разделения города на участки и записи всех нуждающихся в помощи и предложил, чтобы члены о-ва в церквах наряду с нищими собирали милостыню в кружки для раздачи её нуждающимся.

1888 год

10 октября прибыла возвращающаяся из Европы в Китай экспедиция из чиновника китайского Министерства финансов Ю.С. Мяо и секретаря научной экспедиции А. Шуей. Экспедиция эта проехала морем в Европу через Геную, Швейцарию и Германию, посетила Петербург, Кавказ, Крым. Мяо и Шуей осматривали в Иркутске музей Географического общества, посетили различные учебные заведения, были в театре. Шуей прекрасно говорит и пишет по-русски.

1894 год

15 октября открыт на углу Большой и Пестерёвской улиц в доме Родионова оружейный магазин Н.В. Яковлева.

1895 год

13 октября в офицерском собрании был товарищеский обед, проводимый офицерами Иркутского резервного батальона г.г. офицерам 4 и 8 Западно-Сибирских линейных батальонов, расквартированным по деревням близ Иркутска. Было более 70 офицеров.

1896 год

16 октября закончила свои занятия комиссия, образованная при Думе для выяснения вопроса об электрическом освещении и трамвае, предлагая Думе вызвать возможно большее число лиц, желающих взять на себя электрическое освещение города.

1897 год

14 октября на Иркуте близ дачи Бирюля напором льда снесло мост.

1901 год

С 14 на 15 октября на Байкале погибло 176 человек. Пароход «Яков», следуя из Верхнеангарска, вёл на буксире три судна: 1-е – «Потапов» с 549 бочками рыбы и 161 человеками рабочих и 15 – команды, 2-е – судно Могилёва с 250 бочонками рыбы и рабочими и 3-е – судно Шипунова с 240 бочками рыбы и рабочими, также было три бурятских лодки-мореходки. 14 октября в 4 часа дня, пройдя Малое море и не дойдя вёрст 15 до маяка Кобылья Голова, пароход попал под сильную бурю. Буксирующие судна одно за другим были отпущены. Их постигла такая судьба. Судно Могилёва было выброшено на берег, судно Шипунова удержалось на якоре не более как в 30 саженях от острой береговой скалы, о которую судно «Потапов» в ночь на 15 октября разбилось в щепки. Все бывшие на нём люди – 176 человек – погибли. На берег было выброшено 27 обледенелых трупов. Две бурятские лодки были выброшены на берег, а одна погибла, хотя буряты спаслись. Метеорологическая станция, находящаяся на Кобыльей Голове на высоте 20 саженей, оказалась вся во льду. Буря была двое суток, и настолько сильная, что трупы примёрзли к скале нa высоте 10 саженей.

1906 год

10 октября открыло свою деятельность Иркутское мануфактурное товарищество бывших служащих Стахеева.

10 октября станция Иннокентьевская распоряжением министра путей сообщения присоединена к Забайкальской железной дороге. Мера эта облегчила передачу работы станции Иркутск по передаче вагонов.