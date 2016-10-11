Триллер на паркете

Автор: Ника Песчинская

Баскетболисты «Иркута» на минувшей неделе успешно стартовали в новом сезоне Суперлиги. Сначала иркутяне уверенно переиграли московскую команду «МБА» со счётом 76:58. Ну, а второй матч превратился в настоящий триллер. На последней секунде, одновременно с финальной сиреной, капитан иркутян Константин Новиков совершил точный трёхочковый бросок и тем самым вывел «Иркут» вперёд.

Стартовый матч сезона: в гости к «Иркуту» пожаловала команда «МБА»

В нынешнем году БК «Иркут» претерпел серьёзные изменения: прежде всего, были назначены новые тренеры – главным стал Алексей Лобанов. Перед ним руководство клуба поставило непростые задачи: сделать так, чтобы об иркутской команде наконец заговорили в стране. Три последних сезона были неудачными, иркутская публика устала ждать домашних побед. Да и с выездными, если честно, было не очень. Надо было переломить ситуацию. Но больших денег в Иркутске по-прежнему ждать неоткуда. Поэтому лёгкий вариант – набрать высококлассных игроков – был для нас исключён. Тренеры пошли по иному пути: они приглашали тех, у кого накопилось желание играть.

– Это ребята с высоким потенциалом, о которых мы знаем: они способны показать хорошую игру, – сказал главный тренер Алексей Лобанов, – но у них что-то не складывалась, не удавалось проявить себя. И вот это накопившееся желание мы рассчитывали использовать на благо команды.

Желание проявило себя сразу: первый предсезонный турнир в Ижевске иркутяне выиграли. А ведь вкус турнирной победы не был нам знаком аж с 2005 года. Затем Кубок Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске – и снова «Иркут» первый, хотя, по словам Алексея Лобанова, такой задачи – непременно выиграть – у команды не было. Просто ребята играли командой, и у них всё получилось.

– Это наша философия – именно командный баскетбол, мы с таким прицелом и набирали состав, – говорит тренер, – чтобы, если игра вдруг не пошла у одного, другой мог тут же взять её на себя. И только так, только при наличии командной игры мы сможем что-то сделать.

И смогли. Сезон только начался, но столько радостных эмоций иркутские болельщики не испытывали очень давно.

Сначала стартовый матч сезона: в гости к «Иркуту» пожаловала команда «МБА». Сравнивать прошлогодние показатели бесполезно – иркутская команда совершенно новая. О команде гостей Алексей Лобанов знает: это команда куража, если соперник его поймает – нам будет нелегко. Поэтому требовалось «задавить» этот кураж в самом начале – что команда и сделала. Счёт 18:11 после первой четверти, во второй иркутяне ещё больше оторвались – 13 набранных очков против 8 у «МБА». И только в третьей четверти что-то, казалось, дрогнуло, что-то сбилось в рядах иркутян: гости попытались всё же изменить что-то, стали давить. Но иркутский тренер был к этому готов, и команда не позволила развить успех, погасив эту искру вдохновения. И концовка уже «железно» была нашей – 27 очков набросали иркутяне в четвёртом периоде и только 17 – гости. Общий счёт – 76:58 – и есть первая победа сезона.

– Да, были сегодня ошибки, но спишем это на волнение, всё же первая игра чемпионата, – сказал Алексей Лобанов после матча. – Мы очень хотели показать результат перед нашими болельщиками. Надеемся, что они и дальше будут приходить, а мы их будем радовать.

Во втором матче иркутянам пришлось сложнее, но тем ярче были эмоции после победы. «Иркут» принимал команду «Университет-Югра» из Сургута. Начало сложилось неудачно для «Иркута»: иркутяне никак не могли прорваться к кольцу, дальние броски тоже не пошли. Первая четверть – 16:25, вторая – только девять очков набрали иркутяне, а «Университет-Югра» – двадцать. После второй четверти счёт грустный – 25:45. В третьей четверти гости оторвались ещё сильнее: иркутяне уступают уже 26 очков, счёт 32:58.

Но в четвёртой четверти медленно, но верно стали хозяева отставание сокращать. Мало кто верил в победу, но после нескольких удачных бросков счёт уже 62:68, и до конца пять минут. И это уже вовсе не так критично. Это поняли и гости, взяв тайм-аут. Но иркутян уже было не остановить – за три с половиной минуты до конца счёт 66:68. За восемь секунд до конца «Иркут» сравнивает счёт – 72:72. И тут же «Университет-Югра» зарабатывает два штрафных, один забивает – 72:73, и до конца всего три секунды.

Стоило иркутянам ввести мяч в игру, как гости тут же выбивают его в аут, и снова остановка времени – до конца остаётся 1,8 секунды. И капитан иркутян Константин Новиков одновременно с сиреной забивает трёхочковый – 75:73.

Пока что «Иркут» идёт в лидерах: у нас две игры и две победы, столько же – у БК «Новосибирск», но разница очков лучше у иркутян.