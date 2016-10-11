+ добавить комментарий

В поисках чуда

В кукольном театре открылась необычная выставка

Серию выставок открывает Иркутский кукольный театр «Аистёнок». Пространство в холле театра будет отдано художникам, которых смело можно назвать сказочниками. Первой здесь выставилась Евгения Шабанова. Она имеет непосредственное отношение к театру: «Аистёнок» – её место работы. В течение сезона свои работы зрителям покажут все художники кукольного театра. И не только. Дала своё согласие на участие в проекте Яна Лисицина. Её «Алиса» окажется в стенах «Аистёнка» в будущем году.

Необычная выставка «Прикосновение к чуду» открылась в Иркутском кукольном театре 1 октября. В холле «Аистёнка» выставлены эскизы, куклы, костюмы, декорации к спектаклям, выполненные художницей театра Евгенией Шабановой. Обычно сцена недосягаема для зрителей, а теперь она приближена к ним вплотную. Здесь можно не только вблизи рассмотреть кукол, понять, из какого материала они изготовлены, но и взять их в руки. Хранители выставки расскажут, как и за счёт каких механизмов они «оживают».

Серия выставок будет работать в течение всего сезона. Постетителям «Аистёнка» сначала представят работы художников театра. «Потом будем приглашать гостей, – рассказывают организаторы. – Уже получено согласие от Яны Лисициной. В 2017 году у нас разместится её «Иркутская Алиса». Готовя эту выставку, мы надеялись призвать молодых художников, которые только выбирают свой творческий путь, обратить внимание на театр кукол».

Евгения пришла в театр 13 лет назад. Сначала работала художником-бутафором, потом возглавила художественно-постановочную часть театра. А в 2009 году получила приглашение от заслуженной артистки России драматурга Любови Калиниченко поставить совместный спектакль «Байкальское чудо», где дебютировала в качестве художника-постановщика.

– Я очень благодарна Жене за нашу совместную работу, – рассказывает Любовь Калиниченко. – Мы живём на берегу Байкала. Когда сказка сочинялась, а это совместная работа, Женя столько привнесла в неё фантазии, столько своего чувства любви к родному краю, что все зайчики, нерпы и сам Байкал воплотились материально. Получились чудесные куклы. Во всю огромную сцену на заднике было огромное лицо Байкала, который спал, потом оживали куклы. И ребятишки, а мы делаем сказки для самых маленьких, уходя, теребили родителей просьбами съездить на Байкал, почитать о нём. Самая главная задача и художника, и режиссёра – разбудить фантазию ребёнка, чтобы, вернувшись домой, дети порисовали. Сейчас у нас в проекте новая совместная работа. Скажу вам по секрету, наверное, у нас будут инопланетяне. Женя уже рисует, фантазирует.

Сама Евгения Шабанова говорит, что оказалась в театре кукол случайно. И осталась. «В театре меня оставила работа над первым спектаклем, где я была занята в качестве художника-бутафора», – рассказывает художница. В «Аистёнок» она пришла по объявлению, просто искала работу.

В холле «Аистёнка» выставлены эскизы, куклы, костюмы, декорации к спектаклям, выполненные художницей театра Евгенией Шабановой

– Моё образование – модельер-конструктор, я окончила Иркутский технологический техникум. К своему стыду, в свои 20 с лишним лет я даже не знала, кто такой бутафор. Меня так тепло приняли. Это было чудо. К которому за 13 лет я только лишь прикоснулась. Наверное, когда-то начнётся погружение.

На самом деле у меня художественного образования нет, к сожалению или к счастью, – смеётся художница. – Многие режиссёры говорят, что это хорошо. Но я знаю и чувствую, что база должна быть, особенно у сценографа. Здесь я самоучка. Я имею опыт бутафора и заведующего постановочной частью, знаю эту кухню изнутри. Приходится навёрстывать на лабораториях, фестивалях, мастер-классках у таких великих художников, как Сергей Алимов из Театра Образцова, Виктор Никоненко и Виктор Антонов – это художники-постановщики театра и кино.

– Какая из ваших работ самая любимая?

– Любимая работа… – задумывается наша собеседница на мгновение. – Каждая любимая, без любви мы ничего не имеем права делать. Я бы сказала, самой значимой стала работа над спектаклем «Эхирит». Мы поставили его в 2014 году. Это был длительный процесс. Мы говорили о таком спектакте с Юрием Уткиным (главный режиссёр театра. – Авт.) очень давно. Спектакль получился дорогостоящим, и без поддержки Фонда Прохорова мы его вряд ли осилили бы.

Евгения сотрудничала с Иркутским ТЮЗом, Академическим драматическим театром имени Охлопкова, с театром имени Маяковского в Душанбе, Омским театром кукол и другими.

Евгения пришла в театр 13 лет назад

Выставка Евгении Шабановой продлится до 30 октября и доступна для посещения в выходные дни с 10 до 16 часов. Во время спектаклей вход по билетам, в остальное время – свободный.