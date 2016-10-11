+ добавить комментарий

Ничья в контрольном матче

«Байкал-Энергия» готовится к Кубку мира

Автор: Ника Песчинская

Всего два дня осталось до начала игр Кубка мира – уже 13 октября сильнейшие хоккейные клубы планеты начинают борьбу за престижный трофей. В числе соискателей – иркутская «Байкал-Энергия».

Игры Кубка мира пройдут в Швеции с 13 по 16 октября. Иркутяне отбыли в Скандинавию заблаговременно – 6 октября они вылетели из Иркутска, и уже вечером того же дня «бело-синие» провели первую тренировку. Если раньше «Байкал-Энергия» готовилась к Кубку мира в России – в Хабаровске или Кемерово, то в этом году было решено всё поменять. Именно на этот международный турнир руководство иркутской команды сделало упор в нынешнем году.

– Пора уже попытаться что-то выиграть, – говорит директор клуба Василий Донских.

С этой целью была продумана подготовка: на пик формы «Байкал-Энергию» тренеры рассчитывали вывести именно к играм в Швеции. Кубок России в этот раз не был главной целью, и иркутяне попрощались с трофеем досрочно: уступив в первом этапе три матча из пяти, «Байкал-Энергия» не смогла выйти во вторую часть. И смогла сосредоточиться на подготовке к Кубку мира – вот только времени осталось совсем немного.

Хотя тренеры и не делали ставку на Кубок России, но всё же неудачное выступление заставило задуматься главного тренера «Байкал-Энергии» Евгения Ерахтина. «Значит, в подготовке команды нужны перемены», – отмечал он.

В воскресенье, 9 октября, иркутяне в рамках подготовки к Кубку мира провели в Швеции контрольный матч. И результаты его тоже не очень обнадёжили – «Байкал-Энергия» и шведский «Сириус» из Упсалы сыграли вничью. «Если раньше в истории взаимоотношений двух команд «бело-синие» неизменно забивали хозяевам поля по семь мячей, то на этот раз что-то пошло не так», – говорится на официальном сайте иркутского клуба. Причём в первом тайме «Байкал-Энергия» ещё выигрывала – 3:2. Мячи забили Александр Егорычев, Дмитрий Логинов и Станислав Исмагилов.

Во втором тайме иркутяне своих лучших качеств не продемонстрировали. Максим Ширяев стал автором забитого мяча, и шведы один раз забили. Победный счёт вроде был нам гарантирован – основное время матча уже истекло, «Байкал-Энергия» по-прежнему впереди, счёт 4:3 в пользу иркутян. Но в самые последние секунды встречи – на третьей добавленной минуте – неожиданный «снег на голову»: Тобиас Андерссон в сутолоке у ворот наносит решающий удар, и счёт становится 4:4. И впервые в истории взаимоотношений двух команд зафиксирован ничейный результат. Это, несомненно, даст тренерскому штабу иркутян повод для серьёзных раздумий. Но долго думать не придётся, уже 13 октября иркутянам предстоит первая игра.