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Губерния: 18 октября 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1

85 лет назад (1931) в Иркутске вышел первый номер литературно-художественного краеведческого журнала «Будущая Сибирь». Ныне – журнал «Сибирь». №№ 3 альманаха «Сибирь» за 1986, 2001, 2006 годы были посвящены юбилеям города.

75 лет назад (1941) в Иркутск поступило оборудование, приехали мастера, рабочие и инженерно-технические работники с семьями Тульской швейной фабрики «Ревтруд», которые разместились на площадях Иркутской швейной фабрики № 1.

18 октября 45 лет назад (1971) отряды треста инженерно-строительных изысканий закончили работу на площадке, где запланировано сооружение нового микрорайона Солнечный, между плотиной ГЭС и селом Ново-Разводная. На строительство нового микрорайона впервые в Иркутске при жилищном строительстве в широких масштабах нашли применение свайные фундаменты.

18 октября 70 лет назад (1946) принято решение: в целях объединения  работников театров, писателей, художников и интеллигенции и обмена опытом создать в Иркутске Дом работников искусств и передать ему помещение Клуба коммунальников (ул. Литвинова, 1). В настоящее время в здании сеть магазинов спортивных и других товаров.

20 октября 50 лет назад (1966) приказом министра просвещения РСФСР Иркутскому педагогическому институту присвоена первая категория. В 2013 году, имея статус академии образования, вуз вошёл в состав Иркутского государственного университета (ул. Сухэ-Батора, 9, ул. Нижняя набережная, 4, 6).

21 октября 135 лет со дня рождения в Иркутске Михаила Исаевича Дубинского (1881–1941), художника, живописца.

20 октября 65 лет назад (1951) в Иркутске закончились реставрационные работы на Крестовоздвиженском храме. Проведены ремонт и реставрация всех старинных икон. Восстанавливалась настенная роспись, начиная с верхней части купола и до низу. 

Все работы осуществлялись под наблюдением главного художника художественного музея Г.И. Дудина бригадой Н.В. Пашкова и И.М. Маркина.

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