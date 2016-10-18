|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Памятные даты
85 лет назад (1931) в Иркутске вышел первый номер литературно-художественного краеведческого журнала «Будущая Сибирь». Ныне – журнал «Сибирь». №№ 3 альманаха «Сибирь» за 1986, 2001, 2006 годы были посвящены юбилеям города.
75 лет назад (1941) в Иркутск поступило оборудование, приехали мастера, рабочие и инженерно-технические работники с семьями Тульской швейной фабрики «Ревтруд», которые разместились на площадях Иркутской швейной фабрики № 1.
18 октября 45 лет назад (1971) отряды треста инженерно-строительных изысканий закончили работу на площадке, где запланировано сооружение нового микрорайона Солнечный, между плотиной ГЭС и селом Ново-Разводная. На строительство нового микрорайона впервые в Иркутске при жилищном строительстве в широких масштабах нашли применение свайные фундаменты.
18 октября 70 лет назад (1946) принято решение: в целях объединения работников театров, писателей, художников и интеллигенции и обмена опытом создать в Иркутске Дом работников искусств и передать ему помещение Клуба коммунальников (ул. Литвинова, 1). В настоящее время в здании сеть магазинов спортивных и других товаров.
20 октября 50 лет назад (1966) приказом министра просвещения РСФСР Иркутскому педагогическому институту присвоена первая категория. В 2013 году, имея статус академии образования, вуз вошёл в состав Иркутского государственного университета (ул. Сухэ-Батора, 9, ул. Нижняя набережная, 4, 6).
21 октября 135 лет со дня рождения в Иркутске Михаила Исаевича Дубинского (1881–1941), художника, живописца.
20 октября 65 лет назад (1951) в Иркутске закончились реставрационные работы на Крестовоздвиженском храме. Проведены ремонт и реставрация всех старинных икон. Восстанавливалась настенная роспись, начиная с верхней части купола и до низу.
Все работы осуществлялись под наблюдением главного художника художественного музея Г.И. Дудина бригадой Н.В. Пашкова и И.М. Маркина.
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Смотрите здесь - рынок вывоза мусора санкт петербург, подробное описание.
Смотрите тут - рейтинг наджности транспортных средств тут.
По ссылке автогид заказ автобуса, смотреть здесь.
Новости компаний
Телефоны и адреса регистрационных палат на интернет портале obzorgoroda.su
электросамокат на широких колесах купить
ААБл 3х120(ож)-1 купить
ортопедические матрасы белоруссии
антисеборейный пилинг
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий