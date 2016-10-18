Дневник недели

18 октября, вторник

В Иркутском Сибэкспоцентре в 12 часов откроется выставка-ярмарка «Агропромышленная неделя – 2016». В рамках выставки запланированы круглые столы «Перспективы развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Иркутской области», «Федеральный лизинг – наиболее доступный финансовый инструмент технической и технологической модернизации отечественного АПК», «Нормативно-правовая база племенного животноводства. Новинки. Изменения», «Противодействие обороту фальсифицированной молочной продукции в Иркутской области», дегустационный конкурс «Иркутская марка» и ярмарка сельхозпродукции «Урожайное Приангарье».

В Иркутском филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова в 11 часов состоится открытие персональной выставки иркутского художника Владимира Щербинина «Все краски сибирского лета». В экспозиции будет представлено более 40 работ художника.

19 октября, среда

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в 15 часов состоится лекция кандидата медицинских наук, доцента кафедры неврологии и хирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Анатолия Стародубцева. Тема лекции «Вегетососудистая дистония. Мифы и реальность».

21 октября, пятница

В Ангарске в спортивном зале «Сибиряк» откроется первенство Иркутской области по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 1998 года рождения. Участие в соревнованиях примут более 70 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Черемхова, Саянска и Зимы. Победители и призёры получат право представлять Иркутскую область на первенстве России, которое пройдёт во Владимире с 21 по 28 ноября 2016 года.

22 октября, суббота

В посёлке Тугутуй Эхирит-Булагатского района откроются чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию «Мемориал Владимира Осипова».

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, Иркутского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов.

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в 16 часов пройдёт обучение восточной игре «Маджонг». Маджонг – игра в кости, похожие на костяшки домино. Эта игра имеет общие черты с покером. Цель – набрать как можно большее количество очков, собрав наиболее ценную комбинацию из заданного количества костей. Один из мифов о происхождении этой игры говорит, что маджонг изобрёл древнекитайский философ Конфуций.

23 октября, воскресенье

Традиционный фестиваль «Экстрим» пройдёт в Ангарске в парке ДК «Современник» и на прилегающей территории, часть этапов фестиваля будет проведена в пойме реки Китой. В мероприятии могут принять участие команды из трёх человек. Среди испытаний веревочное ралли, экшн-полоса, скалодром, буксировка автомобиля и другие.