+ добавить комментарий

Педагогическое долголетие

амара Кузнецова проработала в Иркутской областной школе искусств 66 лет

Автор: Иван Колокольников

Человек, проработавший полвека на одном месте, в наше время большая редкость. Но, когда я услышал от педагога Иркутской областной школы искусств Тамары Самуиловны Кузнецовой, что она проработала в одном учреждении 66 лет, стало ясно, что это случай из ряда вон выходящий. Стоит ли говорить, что человек с подобным стажем может быть лишь подлинным подвижником своего дела. Увы, теперь о Тамаре Самуиловне придётся говорить в прошедшем времени, поскольку прошлой осенью она ушла из жизни.

С этой удивительной женщиной мы познакомились, когда возникла идея провести в Музее истории города Иркутска вечер памяти легендарного иркутского музыковеда и пианиста Владимира Сухиненко. Разумеется, очень хотелось, чтобы в мероприятии выступили со своими воспоминаниями его ученики. И в первую очередь хотя бы один человек из числа тех, у кого Сухиненко был педагогом по специальности. Тогда памятный иркутянам пианист Дмитрий Басков посоветовал пригласить Тамару Самуиловну. Надо сказать, что именно её воспоминания придали вечеру особый колорит. И ещё очень впечатляло следующее: выступающая говорила, что окончила музыкальное училище по классу Сухиненко в 1946 году, но в это было сложно поверить, поскольку выглядела она очень хорошо. И рассказ её отличался удивительной живостью…

Тамара Самуиловна Кузнецова не была в числе деятелей, которые непосредственно определяют развитие музыкальной культуры города. Её имя знакомо в первую очередь тем, кто был связан с Иркутской областной школой искусств. Да и на работе она всегда держалась скромно, хотя с неизменным достоинством. Однако, слушая отзывы коллег о Тамаре Самуиловне, приходишь к выводу, что именно на таких скромных тружениках и держится наша культура. Ведь как важно помочь несмышлёным детишкам, поступающим учиться в фортепианный класс, реализовать их потенциал, чтобы на учёбу они ходили с радостью. А Тамару Самуиловну ученики как раз очень любили, с воодушевлением посещая её занятия.

Но даже коллеги и ученики в большинстве своём не знали, какой интересной была биография Тамары Самуиловны, с какими удивительными музыкантами ей приходилось работать… И главной причиной была всё та же скромность этой женщины. Впрочем, надо отметить, что на вопросы о различных музыкантах, с которыми сводила её судьба, она всегда отвечала охотно. Видя мой интерес к истории музыкальной культуры Иркутска, сообщала немало важных сведений. По ходу бесед я задавал моей собеседнице вопросы, связанные с её жизнью. И выяснилось, что биография Тамары Самуиловны Кузнецовой была далеко не заурядна.

Одним из первых ярких впечатлений будущего музыканта стал поход в Городской театр, где в течение нескольких сезонов работала Сибгосопера. В тот вечер шла «Русалка» Даргомыжского. Маленькой Тамаре было очень жаль несчастную Наташу, и из театра она ушла в слезах. Зато потом дома пыталась изображать оперную певицу. И всё же неизвестно, как бы складывалась судьба юной Тамары Нахманович (такова девичья фамилия героини данной статьи), если бы её не заметил сосед. Соседом же был известный композитор и скрипач Генрих Ланэ. Как именно он угадал явные музыкальные склонности девочки, она не знала сама. Но только Ланэ взял её за руку и отвёл в музыкальную школу, где работал в то время педагогом по классу скрипки. От Вдовьего (ныне Черемховского) переулка, где жили композитор и юная Тамара, до школы было рукой подать.

Девочка поступила учиться в фортепианный класс опытного педагога Лидии Сахарниковой, которая воспитала немало одарённых музыкантов. Примечательно, что имя Тамары Нахманович мы находим в одной из статей данного времени, опубликованной в газете «Восточно-Сибирский комсомолец» от 7 ноября 1936 года. В данном материале сообщается: «В Иркутскую музыкальную школу и техникум молодые таланты приезжают с самых отдалённых окраин. Здесь учатся дети бывших батраков, рабочих, колхозников, инженеров, бухгалтеров, учителей. Рядом с Любой Семенцовой и Марией Махловой овладевают музыкальной культурой талантливая девятилетняя дочь бухгалтера Тамара Нахманович, тринадцатилетний сын сапожника Павел Шеметов, пятнадцатилетняя дочь официантки Лидия Линер и много других».

Думаю, наши читатели поняли, что в заметке упомянута та самая Любовь Семенцова, что впоследствии стала блестящим педагогом и яркой концертирующей пианисткой. Между прочим, наряду с обучением игре на фортепиано в музыкальной школе она училась и как скрипачка, занимаясь в классе Генриха Ланэ. А после окончания школы Семенцова поступила в училище на фортепианное отделение. Её педагогом по специальности стал Владимир Сухиненко. Несмотря на то, что ему едва лишь перевалило за тридцать, авторитет этого музыканта в Иркутске был уже очень высок. Вот и Тамаре Нахманович, пришедшей в училище на несколько лет позже Семенцовой, этот яркий педагог помог найти свою дорогу в жизни.

Впрочем, Тамара Самуиловна вспоминала о том, что попала к Сухиненко не сразу. Поначалу девушку определили в класс Елены Поротовой, авторитетного преподавателя средних лет с высшим специальным образованием, что для того периода было не таким уж частым явлением. И всё же отношения с данным педагогом как-то не сложились. Однажды подруга сказала, что есть шанс перейти в класс к Сухиненко. Занимаясь именно с этим педагогом, Тамара Нахманович поняла, что попала туда, куда нужно. К тому же, если Поротова была выпускницей Саратовской консерватории, то Сухиненко окончил Московскую, что также не могло не добавлять ему авторитета в глазах юных музыкантов.

Тамара Кузнецова (третья слева во втором ряду) среди работников и учеников школы Автор фото: Из архива автора

Учёба протекала в тяжёлое военное время, когда музыкальное училище временно вынуждено было работать в одном здании с музыкальной школой. Здание плохо отапливалось, и там было очень холодно. Зато педагогический состав пополнился рядом эвакуированных специалистов, что внесло в работу учебного заведения изрядное оживление. Тамара Самуиловна с большой теплотой вспоминала о двух педагогах данной плеяды, эвакуированных из Одессы, – музыковеде Александре Владимировиче Абрамовиче и композиторе Леониде Симоновиче Гурове. Первый из них преподавал западноевропейскую музыкальную литературу, второй работал в училище в качестве заведующего учебной частью и преподавателя теоретических дисциплин. В одной из наших бесед Тамара Самуиловна рассказывала, что особенно увлекательно Гуров преподавал анализ форм музыкальных произведений. Абрамович же, по её словам, пленял мягким юмором.

Избрать путь музыканта девушка решила не в момент поступления в музыкальное училище, а несколько позднее. Всё определила одна меткая фраза, брошенная Сухиненко. Вот что вспоминала об этом Тамара Самуиловна: «Вся моя профессиональная жизнь сложилась благополучно благодаря Владимиру Фёдоровичу. Мои родители были очень музыкальны. Папа хорошо играл на гитаре и на мандолине. Мама занималась, кстати, у Татьяны Николаевны Семенцовой, а до этого у Евгении Григорьевны Городецкой. Так что родители любили музыку. Но почему-то считали, что музыкант – профессия не стоящая. Моя сестра двоюродная, брат мой родной были химиками. Я в школе, кстати, очень любила химию. Было решено, что я пойду на химический факультет. И поступила. Год проучилась и поняла, что это совершенно не для меня. В результате оставила это дело благодаря Владимиру Фёдоровичу, который мне сказал: «Неужели дышать всякими отравляющими веществами в лаборатории интереснее, чем заниматься с учениками?»

Владимир Сухиненко предвидел, что его ученица станет хорошим педагогом. Тем не менее как-то Тамара Самуиловна вспоминала, что специалисты оценивали её игру высоко и допускали возможность того, что она реализует себя в качестве концертирующей пианистки. Однако этому помешала робость: выходить на сцену девушка боялась, зато педагогические навыки в себе ощущала.

И всё же в её жизни было одно очень успешное выступление, состоявшееся в 1946 году сразу после окончания Иркутского музыкального училища. В то время проходил Всероссийский смотр музыкальных учебных заведений. Отборочные туры проводились в областных и краевых центрах. Второй тур проходил в Свердловске. Третий должен был состояться в Москве. От Иркутского музыкального училища в Свердловск поехали четыре воспитанницы, в числе которых была и Тамара Нахманович. Владимир Сухиненко в ответственные минуты был рядом с ней. Его ученица выступила с большим успехом и была отобрана на финальный концерт, а затем выделена для участия в третьем туре. К сожалению, через некоторое время ей сообщили, что тур не состоится. Поэтому выступление на финальном концерте конкурса в Свердловске так и осталось единственным крупным выходом на сцену в биографии Тамары Самуиловны. Но этот факт сполна компенсируется многочисленными сценическими выступлениями ряда её учеников.

Долгое время в Иркутске существовала лишь одна музыкальная школа, впоследствии влившаяся в состав областной школы искусств. Однако уже в первые послевоенные годы музыкальная школа имела несколько филиалов. В одном из них и начала педагогическую деятельность в 1947 году героиня этой статьи. Но уже в скором времени она стала работать в основной организации в качестве преподавателя специального фортепиано. Впоследствии Тамара Самуиловна, получившая в замужестве фамилию Кузнецова, стала одним из самых авторитетных педагогов школы. Начиная с 1964 года в течение двух десятилетий она была заведующей фортепианным отделением. Плодотворная работа этого чуткого педагога не раз отмечалась благодарностями и почётными грамотами. И, наконец, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1991 года Тамаре Самуиловне было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Между тем, работа продолжалась. И педагогом специального фортепиано эта трудолюбивая женщина оставалась до 2013 года.

Тамара Кузнецова (третья слева во втором ряду) среди работников и учеников школы Автор фото: Из архива автора

Сколько учеников было у Тамары Самуиловны за 66 лет её работы, трудно даже предполагать. В их числе есть музыканты, добившиеся немалых успехов. Необходимо выделить пианиста Дмитрия Силаева, много лет своей жизни отдавшего работе в Иркутской областной филармонии. Стоит назвать и Татьяну Наумову, концертмейстера Иркутского музыкального театра имени Загурского. В музыкальном сообществе города хорошо известен педагог Иркутского музыкального колледжа имени Шопена Ольга Казакова. Долгое время работала в Иркутской областной школе искусств Наталья Казаринова. Все перечисленные музыканты – ученики Тамары Самуиловны.

Коллеги сохранили светлые воспоминания о Тамаре Самуиловне. Вот что рассказывает Любовь Владимировна Чернявская, которая работала с ней в Иркутской областной школе искусств в течение нескольких десятилетий: «Кажется, не было человека, который бы по какой-то причине обижался на Тамару Самуиловну. Она, конечно, была требовательным человеком. Не хвалила всех подряд, а могла выступить с критикой. Но был у неё дар находить такие слова, чтобы необидно объяснить, в чём человек «опрофанился». Я очень хотела, чтобы в её классе училась моя дочь, поэтому с радостью доверила ей ребенка. О Тамаре Самуиловне можно сказать, что она всегда была элегантно, со вкусом одета. И вообще была человеком исключительного обаяния. Бывало, встретишь её, у тебя дела, надо куда-то спешить, а, между тем, увлечёшься беседой и забудешь о своих планах. Все потому, что Тамара Самуиловна как бы обволакивала своим обаянием. Она уже была в преклонном возрасте, а вот чувство юмора у неё было молодое».

Все, кто знал Тамару Самуиловну Кузнецову, согласятся с тем, что она была не только высококлассным музыкантом, горячо любящим своё дело, но и честным, принципиальным человеком. Именно за это сочетание творческого и человеческого начал так любили её коллеги и ученики.