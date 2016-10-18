+ добавить комментарий

В трёх метрах от «Счастливого пути»

У стелы на выезде из Ангарска местные торговцы сделали закладку с героином

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Драматичная история пенсионерки Ольги Бекетовой (фамилия изменена) тоже связана с этим местом. Бесом-искусителем, по её легенде, стал некто Михаил, знакомый покойного мужа, он и предложил пожилой женщине криминальный бизнес, который сурово карается во всём мире. Специально привёз её на окраину Ангарска: позади город, впереди кладбище. Вынул из тайника увесистый полиэтиленовый пакет и отсыпал белёсого порошка. А дальше она знала, кому предложить зелье: своей знакомой, наркозависимой. Преступная группа организовалась сама собой: пенсионерка взялась добывать наркотик, а наркоманка – сбывать.

Оперативникам пришлось брать наркотическое гнездо штурмом – через кухонное окно

Но с самого начала всё пошло не так, как они задумали. Подручная Бекетовой с налёта продала героин участнице оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка». Получила три тысячи рублей мечеными купюрами и тут же была взята под стражу. Адрес «нехорошей квартиры», откуда поступало зелье, стал известен. Оперативникам пришлось брать наркотическое гнездо штурмом – через кухонное окно. И это стало совершенно неожиданным для всего семейства Бекетовой. Хозяйка попыталась смыть одну из упаковок с наркотиком в унитаз, но, как известное вещество из пословицы, тонуть оно не захотело. Полицейский успел вытащить свёрток из воды. Всего в квартире обнаружили 2,519 грамма наркотика, что является крупным размером. Наркотическое вещество было найдено на электронных весах и ложке. Пенсионерка пыталась доказать, что это сахар, который она, как диабетик, специально отмеряет. Но доводы не срабатывали. Следы героина на смывах с рук ничем объяснить было нельзя.

Ангарский городской суд провёл большую работу, чтобы досконально разобраться в этом уголовном деле. Был привлечён немалый круг свидетелей, внимательно выслушаны доводы защиты. Сама подсудимая не раз путалась в своих показаниях. А на кардинальный вопрос, зачем она ввязалась в это страшное дело, отвечала: «Хотела накопить денег на свадьбу сына». Но, когда речь идёт о наркотиках, суды не трогают эти доводы. По-человечески, Бекетову, конечно, жаль. В колонии общего режима она проведёт 15 лет. Сейчас ей уже 67. Даже если выйдет условно-досрочно, всё равно будет немало. Но о таких историях надо знать. Чтобы избегать их всеми путями.