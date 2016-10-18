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Цифры

673,8 миллиона рублей

поступило за девять месяцев текущего года в бюджеты всех уровней в Иркутской области в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Согласно Бюджетному кодексу России, большая часть платы за негативное воздействие на окружающую среду – 55% – поступает в доход местного бюджета, 40% – в доход бюджета региона России и 5% – в доход федерального бюджета.

33198 рублей

составила в августе 2016 года средняя заработная плата по Иркутской области.

По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 1,3%, с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,2%, передаёт Иркутскстат.

112,2 миллиона рублей

составила на 1 октября 2016 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий), сообщает Иркутскстат.

По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 16,4%.

20,6 тысячи

не занятых трудовой деятельностью граждан состояло на учёте в государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области, по данным на конец августа 2016 года.

По информации Иркутскстата, из них 14,9 тыс. человек имели статус безработного.