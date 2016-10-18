+ добавить комментарий

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Конкурент: 18 октября 2016

Общество

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Минобрнауки передумало

назначать нового и.о. ректора ИрНИТУ

Автор: Виктория Комарова

Александр Афанасьев продолжает исполнять обязанности ректора крупнейшего вуза Иркутска – Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза, ссылаясь на документ, поступивший в университет, за подписью первого заместителя министра Минобрнауки РФ Натальи Третьяк.

Министерство образования и науки РФ отозвало письмо от 7 октября 2016 года, которым предупреждало о возможном  освобождении от занимаемой должности исполняющего обязанности ректора ИрНИТУ Александра Афанасьева, говорится в официальном сообщении вуза.

«Коллектив университета достойно отреагировал на возникшую ситуацию по выборам ректора. Учёный совет попросил от Минобрнауки, региональных властей объяснений, и, уверен, в ближайшее время коллектив получит ответы и ситуация прояснится окончательно. Я не сомневаюсь, что решение будет справедливым и в интересах всего коллектива нашего университета», – цитирует Александра Афанасьева пресс-служба.

Афанасьев сообщил, что в субботу состоялась его встреча с заместителем губернатора Иркутской области Владимиром Дорофеевым, в ходе которой были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между областным руководством и техническим университетом.

Напомним, что кадровая коллизия возникла на прошлой неделе. Тогда стало известно, что с 13 октября исполняющий обязанности ректора Александр Афанасьев покинет свой пост. К тому времени он получил уведомление Министерства образования и науки об этом. 

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