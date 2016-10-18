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Конкурент: 18 октября 2016

Общество

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Цифры

Автор: ИА «Сибирские новости»

6,4 процента

составил рост промышленного производства в Иркутской области в январе – сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 11,9%, в том числе топливно-энергетических – на 15,9%. При этом добыча металлических руд сократилась на 4,2%, сообщает Иркутскстат.

В обрабатывающих видах деятельности индекс производства составил 102,4%. Наибольший рост по сравнению с январём – сентябрём 2015 года произошёл в производстве машин и оборудования, мебели и прочей продукции (в 1,5 раза), транспортных средств и оборудования (в 1,2 раза), электрооборудования, электронного оптического оборудования – на 13,6%, в текстильном и швейном производстве – на 7,1%, целлюлозно-бумажном производстве (включая издательскую и полиграфическую деятельность) – на 5,7%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 4,6%.

При этом в некоторых видах обрабатывающих производств произошло уменьшение выпуска продукции. Наибольшее снижение допущено в кожевенно-обувном производстве (на 31,8% к январю – сентябрю 2015 года). На 25,1% сократился выпуск в химическом производстве, на 7,7% – в производстве резиновых и пластмассовых изделий. Производство пищевых продуктов снизилось на 2,9%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 99,9%. Тепловой энергии выработали на 0,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, а электроэнергии – на 0,1% меньше.

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