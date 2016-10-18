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Иркутский репортер: 18 октября 2016

Общество

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Этот день в истории

1881 год

26 октября на сибирском обеде в Сантк-Петербурге была высказана мысль об устройстве в Петербурге особого общества — Сибирского комитета для рассмотрения заявлений сибиряков и ходатайства перед правительством о нуждах Сибири и её обывателей. Г. Мейбаум предложил следующие 8 задач как предмет деятельности общества:

1. Развитие и устройство путей сообщения. 

2. Содействие промышленности и торговле. 3. Ознакомление публики путём выставок с производительными силами края. 4. Увеличение числа учебных  заведений. 

5. Геологические и другие научные исследования края. 

6. Нужды местной печати. 

7. Допущение переселения. 

8. Устройство гласного судопроизводства и земских учреждений. Кроме того, учредители предполагаемого Сибирского комитета имеют ещё целью своих собраний ознакомление друг с другом.

1882 год

20 октября по 5-й Солдатской улице в доме Покрышкина открыта Михеевская лечебница для приходящих,   которая  оставалась  в  бездействии  с  пожара 1879 года. Приём больных с 8 до 9,5 часа утра.

24 октября, начиная с 6 часов вечера, свирепствовала сильная снежная буря.

1886 год

24 октября в сиропитательном доме состоялся торжественный годичный выпускной акт. Кончило курс учения 20 девиц.

1894 год

22 октября обнаружена кража из городского архива, помещающегося в Московских воротах на берегу реки Ангары. Похищены были дела за несколько лет, и хищение производилось систематически долгое время, так как замок оказался сломанным, но так искусно, что это долго не могли заметить. Архив никем не охраняется, и нахождение его в глухой части города не гарантирует от дальнейшего расхищения.

1895 год

22 октября проживающие в городе грузины праздновали 50-летний юбилей своего народного поэта князя Рафаила Эристова, которому была послана приветственная телеграмма.

1897 год

Октябрь. На Тихвинской площади во вновь выстроенном помещении открыт зверинец Феца, где есть слоны, львы, гиена, крокодил, ягуары, леопарды и прочие звери. Подобный зверинец первый в городе. Передвижение зверинца от Канска до Иркутска стоило 4600 рублей.

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1881 год26 октября на сибирском обеде в Сантк-Петербурге была высказана мысль об устройстве в Петербурге особого общества — Сибирского комитета для рассмотрения заявлений сибиряков и ходатайства перед правительством о нуждах Сибири и её обывателей. Г. Мейбаум предложил следующие 8 задач как предмет деятельности общества:1...

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