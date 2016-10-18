+ добавить комментарий

Второе дыхание

обретает в Иркутске художественная гимнастика

Автор: Ника Песчинская

Заслуженный тренер СССР по художественной гимнастке Ольга Буянова в этом году занялась подготовкой групп. Буянова, воспитавшая серебряного призёра Олимпиады-2012 Дарью Дмитриеву и чемпионку мира Оксану Костину, всегда работала с гимнастками только в личном первенстве. А сейчас решила попробовать в жизни что-то новое и взяться за групповые упражнения. И воспитанницы Ольги Буяновой отлично выступили в турнире «Новая лига», который прошёл в Иркутске 14–16 октября.

С тех самых пор, как в Иркутске прекратил своё существование турнир Оксаны Костиной – а он не проводится с 2008 года, – наши зрители скучают по художественной гимнастике. Самый изящный вид спорта, да ещё и в исполнении лучших гимнасток России и мира – много лет ведутся разговоры, почему же Иркутск оставили без этого красивейшего зрелища, вернётся ли когда-нибудь турнир.

Неожиданная помощь пришла от межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации по содействию развитию художественной гимнастики «Новая лига». Она была создана в июле 2016 года по инициативе заслуженных мастеров спорта по художественной гимнастике, олимпийских чемпионок в групповых упражнениях Марии Зиновьевой и Елены Шаламовой. Главная цель организации – развитие художественной гимнастики за Уралом – в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Дошла очередь и до Иркутска. Впервые турнир «Новая лига» был проведён у нас, организаторами от принимающей стороны выступили иркутянка Алёна Кочкина и ангарчанка Татьяна Помернюк.

– Поскольку все крупные соревнования проходят в центральной части России, из-за дорогих перелётов не всегда получается выезжать, – говорит Татьяна Помернюк, – а «Новая лига» будет проводить соревнования на местах. Вот сейчас – в Иркутске, в январе соревнования пройдут в Красноярске. Проведение таких мероприятий позволит находить талантливых и перспективных гимнасток.

Татьяна представляет ангарский клуб «Ассоль». Алёна Кочкина, мастер спорта России по художественной гимнастике, закончив выступать 13 лет назад, создала спортивный клуб «Ангара». Алёна рассказывает:

– Турнир памяти Оксаны Костиной – это было незабываемое явление. Хотя почему – было? Я думаю, он возобновится. И я бы с удовольствием сделала такой подарок Ольге Владимировне Буяновой, моему первому тренеру. Ведь мы все на нём выросли, я выступала в нём с тех пор, как только пришла в художественную гимнастику. И я понимаю его значимость для города. Но мы уже начали работу, провели первый всероссийский крупный турнир «Новая лига». Думаю, и дальше всё пойдёт хорошо.

Ольга Буянова в этот раз в организации не участвовала: она «отдыхала», пребывая на турнире в непривычной роли тренера – только выставила здесь своих воспитанниц. И осталась довольна.

– Хорошо выступила моя ученица Арина Романова, для неё это важный старт, она готовится к Кубку России, – говорит Буянова. – Но особо хочу отметить, что теперь работаю с группами. Я всегда специализировалась только на индивидуальных выступлениях, но сейчас мы начали готовить группы, даже набралось два состава. И наши гимнастки стали призёрами Сибирского федерального округа. Скоро мы впервые едем на чемпионат России. В группе все девочки из нашей школы, практически все мастера спорта. Конечно, мы пока не претендуем на призовые места, ведь на чемпионат России приедет 30 лучших команд страны из городов, где групповые упражнения уже по 20–30 лет развиваются. А у нас – первый год. Поэтому мы рассчитываем войти в пятнадцать лучших, хорошо, если попадём в десятку. И на турнире «Новая лига» в Иркутске мы ещё раз опробовали программу перед чемпионатом страны. Кстати, хочу сказать о самом турнире: мне очень понравилось, как организаторы всё провели! И я предложила девочкам: «Раз у вас так хорошо всё получилось, то, может быть, мы снова сделаем международный турнир? На вас – организация, на мне – переговоры с Москвой».

В качестве судей и организаторов в Иркутск приехали олимпийские чемпионки, создатели турнира «Новая лига» Мария Зиновьева и Елена Шаламова. Обе они приезжали в наш город ещё совсем малышками, на детские соревнования. Мария Зиновьева, олимпийская чемпионка Сиднея-2000, говорит:

– Большой спорт – это одни сплошные трудности, огромная нагрузка по десять часов в спортзале. Я хочу посоветовать девочкам никогда не сдаваться, не останавливаться. Желание бросить бывает у всех, даже у самых великих людей. Но не надо поддаваться этой мысли. Здесь я увидела очень много детей, которые меня впечатлили. И радует, что будущее в художественной гимнастике есть как у Иркутска, так и у России.