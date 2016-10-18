+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 18 октября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Второе дыхание

обретает в Иркутске художественная гимнастика

Автор: Ника Песчинская

Заслуженный тренер СССР по художественной гимнастке Ольга Буянова в этом году занялась подготовкой групп. Буянова, воспитавшая серебряного призёра Олимпиады-2012 Дарью Дмитриеву и чемпионку мира Оксану Костину, всегда работала с гимнастками только в личном первенстве. А сейчас решила попробовать в жизни что-то новое и взяться за групповые упражнения. И воспитанницы Ольги Буяновой отлично выступили в турнире «Новая лига», который прошёл в Иркутске 14–16 октября.

С тех самых пор, как в Иркутске прекратил своё существование турнир Оксаны Костиной – а он не проводится с 2008 года, – наши зрители скучают по художественной гимнастике. Самый изящный вид спорта, да ещё и в исполнении лучших гимнасток России и мира – много лет ведутся разговоры, почему же Иркутск оставили без этого красивейшего зрелища, вернётся ли когда-нибудь турнир.

Неожиданная помощь пришла от межрегиональной физкультурно-спортивной общественной  организации по содействию развитию художественной гимнастики «Новая лига». Она была создана в июле 2016 года по инициативе заслуженных мастеров спорта по художественной гимнастике, олимпийских чемпионок в групповых упражнениях Марии Зиновьевой и Елены Шаламовой. Главная цель организации – развитие художественной гимнастики за Уралом – в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Дошла очередь и до Иркутска. Впервые турнир «Новая лига» был проведён у нас, организаторами от принимающей стороны выступили иркутянка Алёна Кочкина и ангарчанка Татьяна Помернюк.

– Поскольку все крупные соревнования проходят в центральной части России, из-за дорогих перелётов не всегда получается выезжать, – говорит Татьяна Помернюк, – а «Новая лига» будет проводить соревнования на местах. Вот сейчас – в Иркутске, в январе соревнования пройдут в Красноярске. Проведение таких мероприятий позволит находить талантливых и перспективных гимнасток.

Татьяна представляет ангарский клуб «Ассоль». Алёна Кочкина, мастер спорта России по художественной гимнастике, закончив выступать 13 лет назад, создала спортивный клуб «Ангара». Алёна рассказывает: 

– Турнир памяти Оксаны Костиной – это было незабываемое явление. Хотя почему – было? Я думаю, он возобновится. И я бы с удовольствием сделала такой подарок Ольге Владимировне Буяновой, моему первому тренеру. Ведь мы все на нём выросли, я выступала в нём с тех пор, как только пришла в художественную гимнастику. И я понимаю его значимость для города. Но мы уже начали работу, провели первый всероссийский крупный турнир «Новая лига». Думаю, и дальше всё пойдёт хорошо.  

Ольга Буянова в этот раз в организации не участвовала: она «отдыхала», пребывая на турнире в непривычной роли тренера – только выставила здесь своих воспитанниц. И осталась довольна. 

– Хорошо выступила моя ученица Арина Романова, для неё это важный старт, она готовится к Кубку России, – говорит Буянова. – Но особо хочу отметить, что теперь работаю с группами. Я всегда специализировалась только на индивидуальных выступлениях, но сейчас мы начали готовить группы, даже набралось два состава. И наши гимнастки стали призёрами Сибирского федерального округа. Скоро мы впервые едем на чемпионат России. В группе все девочки из нашей школы, практически все мастера спорта. Конечно, мы пока не претендуем на призовые места, ведь на чемпионат России приедет 30 лучших команд страны из городов, где групповые упражнения уже по 20–30 лет развиваются. А у нас – первый год. Поэтому мы рассчитываем войти в пятнадцать лучших, хорошо, если попадём в десятку. И на турнире «Новая лига» в Иркутске мы ещё раз опробовали программу перед чемпионатом страны. Кстати, хочу сказать о самом турнире: мне очень понравилось, как организаторы всё провели! И я предложила девочкам:  «Раз у вас так хорошо всё получилось, то, может быть, мы снова сделаем международный турнир? На вас – организация, на мне – переговоры с Москвой».

В качестве судей и организаторов в Иркутск приехали олимпийские чемпионки, создатели турнира «Новая лига» Мария Зиновьева и Елена Шаламова. Обе они приезжали в наш город ещё совсем малышками, на детские соревнования. Мария Зиновьева, олимпийская чемпионка Сиднея-2000, говорит: 

– Большой спорт – это одни сплошные трудности, огромная нагрузка по десять часов в спортзале. Я хочу посоветовать девочкам никогда не сдаваться, не останавливаться. Желание бросить бывает у всех, даже у самых великих людей. Но не надо поддаваться этой мысли. Здесь я увидела очень много детей, которые меня впечатлили. И радует, что будущее в художественной гимнастике есть как у Иркутска, так и у России. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Спорт

Второе дыхание

обретает в Иркутске художественная гимнастика

Заслуженный тренер СССР по художественной гимнастке Ольга Буянова в этом году занялась подготовкой групп. Буянова, воспитавшая серебряного призёра Олимпиады-2012 Дарью Дмитриеву и чемпионку мира Оксану Костину, всегда работала с гимнастками только в личном первенстве...

18.10.2016, Иркутский репортер
Спорт

«Команда далека от лучших кондиций»

«Байкал-Энергия» неудачно выступила на Кубке мира

В розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом, который проходил в Швеции с 13 по 16 октября, иркутская «Байкал-Энергия» не оправдала надежд болельщиков. Для иркутян турнир был завершён уже 15 октября – бело-синим не удалось преодолеть барьер игр в группе и...

18.10.2016, Иркутский репортер
Спорт

Освоились в первом дивизионе

Юные футболистки «Рекорда» завершили сезон на мажорной ноте

Иркутские футболистки из команды ДЮСШ «Рекорд» завершили сезон – 8 и 9 октября на поле футбольного центра «Байкал» (экс-«Локомотив») иркутянки сыграли два матча с командой «Алтай» из Барнаула. ...

11.10.2016, Иркутский репортер
Спорт

Триллер на паркете

Баскетболисты «Иркута» на минувшей неделе успешно стартовали в новом сезоне Суперлиги. Сначала иркутяне уверенно переиграли московскую команду «МБА» со счётом 76:58. Ну, а второй матч превратился в настоящий триллер. На последней секунде, одновременно с финальной сиреной...

11.10.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев
Реклама от YouDo
Смотрите тут - заказ автобуса на выпускной вечер томск, в Москве.
Рекомендуем: юг дело грузоперевозки по этой ссылке.
Здесь транспортные услуги саратов рассчет, варианты >>

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны и адреса техникумов на интернет сайте

скутер трехколесный трицикл

КВВГЭнг-LS-Т 14х2,5 купить

vysokovsk.biomatras.ru

быстрое кератиновое восстановление волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний