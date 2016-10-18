«Иркут» привыкает к победам

Автор: Иван Кузнецов

Баскетбольный клуб «Иркут» стал настоящим открытием сезона. Три матча сыграли в суперлиге иркутяне – и одержали три победы. В субботу, 15 октября, «Иркут» начал серию выездных матчей. Первую встречу, с «Рязанью», иркутяне уверенно выиграли со счётом 89:63.

«Иркут» сразу захватил лидерство и вёл с перевесом в пять очков, но хозяева подобрались вплотную и вышли вперёд – 17:16. Иркутяне вернули себе преимущество в счёте – первая четверть за нами, 19:17. В следующей четверти иркутяне увеличивают отрыв – и к большому перерыву «Иркут» ведёт – 45:38.

В третьей четверти иркутяне только увеличивали своё преимущество – 10 очков набрала «Рязань» в этом отрезке и 15 – «Иркут». Ну, и в заключительной четверти иркутянам нужно было только сохранять свою игру, и они спокойно довели матч до победы. Есть первая выездная победа «Иркута» в нынешнем сезоне! В составе «Иркута» больше всего очков набрал Александр Захаров – 22, Глеб Герасименко принёс команде 20 очков, Дмитрий Злобин – 19.

Следующий матч «Иркут» проведёт в Самаре уже сегодня, 18 октября.