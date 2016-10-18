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Восточно-Сибирская правда
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Назван лучший ученик Иркутска
Ученик лицея ИГУ Владимир Трапезников победил в городском конкурсе «Лучший ученик года – 2016». Награду одиннадцатикласснику вручила председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова. Кроме того, восемь школьников получили дипломы лауреатов.
В конкурсе «Лучший ученик года – 2016» приняли участие 63 учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. Их выбрали из 3 тысяч заявок.
Владимир Трапезников – участник различных конференций и конкурсов чтецов, призёр множества олимпиад. Занимается вокалом и возглавляет команду по робототехнике, участвовавшей в европейских соревнованиях.
– Эти два дня действительно были тяжёлыми. Организаторы подготовили очень глубокую и интересную программу. Я познакомился с новыми людьми и очень рад, что сумел одержать победу, – цитирует пресс-служба администрации Иркутска победителя.
Владимир Трапезников и ещё трое школьников будут представлять Иркутск на общероссийском конкурсе.
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