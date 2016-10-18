+ добавить комментарий

«Команда далека от лучших кондиций»

«Байкал-Энергия» неудачно выступила на Кубке мира

Автор: Ника Песчинская

В розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом, который проходил в Швеции с 13 по 16 октября, иркутская «Байкал-Энергия» не оправдала надежд болельщиков. Для иркутян турнир был завершён уже 15 октября – бело-синим не удалось преодолеть барьер игр в группе и выйти в дальнейшую стадию розыгрыша.

До финала, кстати, не удалось дойти ни одному российскому клубу – ни хабаровскому «СКА-Нефтянику», ни чемпиону страны красноярскому «Енисею», ни «Динамо-Москве». Но если сильно помолодевший столичный клуб слишком амбициозных целей не ставил, то хабаровская дружина, укомплектованная лучшими игроками мира, рассчитывала дойти как минимум до финала. Однако в полуфинальном матче со шведской «Виллой» хабаровчане потерпели поражение 3:6 и тоже выбыли из розыгрыша. Красноярский «Енисей» вылетел ещё раньше – его «вынес» в четвертьфинале как раз «СКА-Нефтяник», счёт 4:1 в пользу хабаровчан.

Что касается иркутян, то «Байкал-Энергия» не смогла выйти из группы уже третий год подряд. Напомним, что самым успешным стало выступление иркутян в Кубке мира 2013 года – тогда команду тренировал Валерий Эйхвальд и «Байкал-Энергия» дошла до полуфинала.

На этот раз руководство ставило перед иркутской командой очень высокие задачи. Кубок России мы уже выиграли, в чемпионате страны стали сначала третьими, потом вторыми – но хочется же и на международном уровне что-то доказать. Подготовка была скорректирована таким образом, что пик формы должен был прийтись как раз на середину октября, на игры в Швеции. Но грустные итоги первого этапа Кубка России заставили призадуматься: а успеет ли команда набрать кондиции до главного кубкового турнира планеты? Увы – нет, не успела. Это подтвердил и тренер «Байкал-Энергии» Валерий Грачёв, а уж он-то играл и побеждал на самом высоком уровне, был капитаном сборной России.

– Тренироваться нужно больше, – сказал Валерий Грачев. – «Байкал-Энергия» уступила соперникам почти во всём: в движении, в скорости мысли. Наши настраивались очень серьёзно и хотели победить, но у шведских клубов желания было больше. И я не считаю, что мастерства у наших ребят меньше. Почти все играли на Кубке мира, многие – на чемпионатах мира. Становились и призёрами, и чемпионами. Причины точно не в этом.

Что же произошло? Разбираться и делать детальный анализ будем позже, а пока только факты. Иркутяне не имеют дома большого льда, но Кубок России в Кемерове дал нам не только тренировочную, но и игровую практику. Сыграв в Кемерове 25–30 сентября, иркутяне вернулись домой, а в Швецию улетели заранее – уже 6 октября, с целью провести там небольшой сбор, покататься и сыграть товарищеские матчи. Из двух матчей первый, с «Сириусом», был сыгран вничью – 4:4; второй, с командой УНИК, бело-синие выиграли – 5:4. Но главный тренер иркутян Евгений Ерахтин остался не слишком доволен.

Неприятный факт: уже в Швеции получил травму наш ключевой игрок Евгений Шадрин, он выбыл из состава. Сказались и последствия травмы капитана «Байкал-Энергии» Максима Гавриленко.

И вот наступило время решающих матчей. В стартовой игре иркутская команда победила финскую «Ботнию». Причём иркутяне пошли вперёд с первых минут, уже на 10-й минуте счёт 3:0. Итоговый счёт 12:2 – это, между прочим, рекорд: самый крупный счёт в клубной истории международных встреч. Отличились в том матче: трижды – Александр Егорычев, по два мяча забили Александр Насонов, Павел Дубовик и Тимофей Безносов, и по мячу на счету Михаила Красикова, Максима Ширяева и Егора Егорычева. Но финская команда не самый сильный соперник, и такой счёт как раз лучше всего говорил об этом.

14 октября «Байкал-Энергия» играла против местного «Сандвикена». Со счётом 1:5 выиграли шведы.

Но ещё у иркутян впереди третий матч, с шведским «Хаммарбю». Здесь отметим, что предыдущая игра с «Сандвикеном» завершилась накануне поздно вечером, а уже в восемь утра по местному времени стартовали игры, и в первом матче на лёд вышли иркутяне. Первый тайм прошёл в равной борьбе, «Байкал-Энергия» создавала острые моменты, только с реализацией были проблемы. А вот шведы сумели извлечь из своих моментов практически всё. А тут ещё и с обороной у нас возникли трудности: Тимур Кутупов в предыдущем матче получил повреждение бедра, его место на поле занял Павел Дубовик, который не привык играть в этой роли. Первый тайм – шведы впереди 2:0, но это ещё не трагедия, игра идёт равная.

А вот во втором тайме – просто какая-то катастрофа: за несколько минут «Хаммарбю» забивает трижды, на 54-й, 56-й и 58-й минутах. Единственное, что смогли иркутяне в этот день, – отквитать один мяч, на 60-й минуте Александр Егорычев реализовал 12-метровый. И всё? Да, это всё. Праздник продолжается, но только без нас. Иркутяне проиграли «Хаммарбю» 1:5, можно зачехлять клюшки.

«Команда далека от своих лучших физических кондиций, что отметили многие хоккейные специалисты, с кем довелось здесь пообщаться» – так сказано на официальном сайте «Байкал-Энергии».

Что ж, команда возвращается в Иркутск – работать над ошибками и готовиться к чемпионату России. Первые матчи, согласно календарю, пройдут в Иркутске 7-8 ноября, с кемеровским «Кузбассом». А на стадионе «Рекорд» уже вовсю льют воду на поле – скоро похолодает, и «Байкал-Энергия» сможет готовиться на домашнем льду.