+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 18 октября 2016

Общество

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«Боялась, вдруг я не справлюсь и мы уйдём под воду. Но я справилась»

Пятикласснице Кате Морозовой вручили грамоту за спасение утопающей

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

В четверг сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вручили Екатерине Морозовой грамоту за спасение утопающей. Ученица пятого класса школы № 30 Иркутска в конце августа спасла 45-летнюю женщину, отдыхавшую на курорте «Жемчуг» в Бурятии. Девочка оказалась настолько скромной, что о своём героическом поступке не рассказала ни маме, ни бабушке. В МЧС о происшествии сообщили очевидцы.

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Немного смущаясь, Катя Морозова рассказала журналистам, что мечтает служить в полиции
Автор фото: фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Иркутской области

«28 августа у нас была запланированная поездка в «Жемчуг», сняли там целиком турбазу для инвалидов – 36 человек. Ездили на 3 дня и 2 ночи, – рассказал председатель общества инвалидов «Победа» Владимир Домогацкий. – 30 августа в 11 часов мы пошли принимать ванны с водой плюс 55 градусов, и произошёл этот случай». Жительнице Улан-Удэ стало плохо в воде. «Она начала бултыхать руками, я сначала думала, что у неё такой стиль плавания, но потом она начала уходить под воду, – вспоминает Катя Морозова. – Сначала я поднырнула под неё, потом подтолкнула к бортику, затем на помощь пришли взрослые».

Из взрослых, которые находились рядом, никто сначала не понял, что именно произошло с женщиной. «Дело одной минуты», – признались очевидцы. «Я не стала никого звать, потому что знала, что сама смогу это сделать: в своё время мама мне показала, как помочь утопающему. И я, недолго думая, применила свои знания. Если честно, было чуть-чуть страшно, вдруг я с этим не справлюсь и мы вместе уйдём под воду. Но я справилась».

После того, как женщину вытащили из воды, к ней подошли родственники и сразу её увели. Очевидцы решили спросить её имя и телефон, но она говорить отказалась. Сослалась на то, что находится на больничном и не очень заинтересована в том, чтобы работодатель узнал, как именно она «болеет». Руководство общества инвалидов «Победа» в официальном письме сообщило о поступке Кати Морозовой в МЧС. А 13 октября сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вручили девочке грамоту за спасение утопающей.   

Примечательно, что своим самым близким людям – маме и бабушке – она ничего не рассказала. Мама Татьяна Александровна случайно узнала об этом совсем недавно. Бабушка Любовь Филипповна поинтересовалась у внучки: «Катя, почему ты мне ничего не рассказала?» – «А я ничего особенного и не сделала».

«Она ещё толком не понимает, что она сделала. А мы её так возвеличили, что я её на место ставлю: «Катя, не надо, не гордись! Это тебе пока аванс. Ты должна ещё немного поработать над собой и стать настоящим человеком», – рассказала бабушка отважной школьницы. 

Катю и её старшего брата воспитывает мама. Так получилось, что женщине приходится много работать, поэтому Любовь Филипповна уделяет внучке много внимания. Полученная инвалидность не мешает ей вести активную общественную работу: она возглавляет ветеранскую организацию «Мудрость», является ветераном труда, 25 лет отработала в детском доме № 1 в Иркутске II. Именно с её подачи Катя в три года оказалась в бассейне, начала заниматься плаванием. Этим видом спорта они увлекается до сих пор – тренируется в бассейне «Спартак». 

«Я живу отдельно, но недалеко, мы почти каждый день встречаемся. Я её направляю, стараюсь, чтобы она всё время была возле меня, – рассказала бабушка девочки. – Катя – очень добрый и отзывчивый человек. Каждый день звонит мне: «Баба, как ты себя чувствуешь, чем тебе помочь, что сделать?» «Дочка взрослая не по годам: помогает пожилым людям перейти дорогу, сумки донести», – рассказала её мама. 

Катя немного смущалась от обрушившегося на неё внимания со стороны учителей, учеников, представителей МЧС и прессы. Немного стесняясь, она рассказала журналистам, что мечтает служить в полиции. Жизнь бывает удивительной – в данном случае человек оказался в нужном месте в нужное время. Кто знает, как сложилась бы судьба жительницы Улан-Удэ, если бы рядом с ней в трудный момент не оказалось Кати Морозовой, которая в воде чувствует себя как рыба и привыкла помогать людям. 

 

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