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Иркутский репортер: 18 октября 2016

Общество

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Солнечная набережная

Автор: Мария Серебренникова

В Иркутске завершается благоустройство набережной в микрорайоне Солнечный около ледокола «Ангара». Работы по благоустройству площадки в рамках муниципально-частного партнёрства проводит ООО «ВостСибСтрой» совместно с ООО «Солнечная дорога». Летом подвели все необходимые коммуникации, восстановили ливневую канализацию, вдоль всей площадки устроили подпорную стенку, установили пандусы для инвалидов и мам с колясками, отреставрировали гранитную лестницу, подвели освещение.

Кроме этого заасфальтирована парковка, обустроен амфитеатр, подготовлены площадки под нестационарные объекты и основание прогулочного променада для дальнейшего асфальтирования. По информации застройщиков, в будущем возле ледокола «Ангара» планируется сделать насыпной песочный пляж. Зимой эта площадка тоже будет использоваться – здесь установят ёлку и построят ледовый городок. 

«Масштаб проделанных работ впечатляет. Следует обратить внимание на обеспечение безопасности и доступности набережной для иркутян и гостей города. Необходимо рассмотреть возможность установки ограждений вдоль прогулочных тропинок, а также увеличения числа парковочный мест для автотранспорта», – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, побывав на набережной.

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