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Иркутский репортер: 18 октября 2016

Общество

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Афиша

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

18 октября, вторник

Не верь глазам своим (16+)

Жан-Жак Брикёр, Морис Ласег, постановка – засл. арт. России Геннадий Гущин

Длительность: 2 ч. 40 мин.

18.30, основная сцена

19 октября, среда

Смертельный номер (16+)

Олег Антонов, постановка – Алексей Орлов (I), Василий Конев

Длительность: 1 ч. 20 мин.

18.30, камерная сцена

20 октября, четверг

Ужин по-французски 16+

Марк Камолетти, постановка – Геннадий Шапошников

Длительность: 2 ч. 25 мин.

18.30, основная сцена

Старший сын (16+)

Александр Вампилов, постановка – Геннадий Шапошников

Длительность: 2 ч. 40 мин.

18.30, камерная сцена

21 октября, пятница

Поминальная молитва (12+)

Григорий Горин, постановка – Олег Пермяков

Длительность: 2 ч. 30 мин.

18.30, основная сцена

Оскар и Розовая дама (12+)

Эрик-Эммануил Шмитт, постановка – засл. арт. России Геннадий Гущин

Длительность: 1 ч. 50 мин.

18.30, камерная сцена

22 октября, суббота

Комната невесты (12+)

Валентин Красногоров, постановка – Геннадий Гущин

Длительность: 2 ч. 20 мин.

18.30, основная сцена

Старомодная комедия (16+)

Алексей Арбузов, постановка – Ольга Румянцева

Длительность: 1 ч. 20 мин.

18.30, камерная сцена

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