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Восточно-Сибирская правда
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Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова
18 октября, вторник
Не верь глазам своим (16+)
Жан-Жак Брикёр, Морис Ласег, постановка – засл. арт. России Геннадий Гущин
Длительность: 2 ч. 40 мин.
18.30, основная сцена
19 октября, среда
Смертельный номер (16+)
Олег Антонов, постановка – Алексей Орлов (I), Василий Конев
Длительность: 1 ч. 20 мин.
18.30, камерная сцена
20 октября, четверг
Ужин по-французски 16+
Марк Камолетти, постановка – Геннадий Шапошников
Длительность: 2 ч. 25 мин.
18.30, основная сцена
Старший сын (16+)
Александр Вампилов, постановка – Геннадий Шапошников
Длительность: 2 ч. 40 мин.
18.30, камерная сцена
21 октября, пятница
Поминальная молитва (12+)
Григорий Горин, постановка – Олег Пермяков
Длительность: 2 ч. 30 мин.
18.30, основная сцена
Оскар и Розовая дама (12+)
Эрик-Эммануил Шмитт, постановка – засл. арт. России Геннадий Гущин
Длительность: 1 ч. 50 мин.
18.30, камерная сцена
22 октября, суббота
Комната невесты (12+)
Валентин Красногоров, постановка – Геннадий Гущин
Длительность: 2 ч. 20 мин.
18.30, основная сцена
Старомодная комедия (16+)
Алексей Арбузов, постановка – Ольга Румянцева
Длительность: 1 ч. 20 мин.
18.30, камерная сцена
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