Оплата капремонта без комиссии

Автор: Татьяна Артамонова

По иску прокуратуры Нижнеилимского района суд обязал Фонд капитального ремонта организовать безкомиссионный сбор средств. Но пока судебное решение не вступило в силу.

Прокуратура Нижнеилимского района провела проверку законности взимания комиссии при уплате собственниками взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области заключил договоры с платёжными агентами (ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», МУП «Информационно-расчётный центр» и др.). Комиссия при приёме взносов от собственников жилых помещений на капитальный ремонт составляет от 1 до 5%.

«Таким образом, возможность внесения взноса в Фонд капитального ремонта без уплаты комиссии в настоящее время для собственников жилых помещений многоквартирных домов отсутствует. Данное положение дел противоречит гражданскому и жилищному законодательству», – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры позицию ведомства.

Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в Кировский районный суд Иркутска. В нём ведомство потребовало обязать региональный Фонд капремонта обеспечить условия для внесения собственниками жилых помещений, расположенных на территории Нижнеилимского района, взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов без уплаты комиссионных сборов.

Судом исковое заявление прокурора удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.