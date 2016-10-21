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Сибирский энергетик: 21 октября 2016

Общество

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Байкальские продукты на показ

Автор: Мария Никульшеева

Ярмарка-выставка экологической продукции, туризма, социальных и экологических проектов «Сделано на Байкале» прошла в начале октября в Култуке на берегу Байкала. Мероприятие состоялось по инициативе Школы экологического предпринимательства – совместного проекта En+Group и МБФ «Возрождение Земли Сибирской». Как рассказала «Сибирскому энергетику» организатор мероприятия Елена Творогова, выставка собрала представителей малого и среднего бизнеса, фермеров, художников, экологов, кулинаров, представителей турфирм из Иркутской области и Бурятии.

Они представили свою продукцию: сувениры, продукты, авторскую одежду, травяные чаи, развивающие игры, энергосберегающие устройства, поли­графию и многое другое – всё это производится на Байкале. Кроме того, состоялась презентация культурных, спортивных, просветительских и экологических проектов, связанных с Байкалом.

«В прошлом году мы организовали такую ярмарку в Байкальске, в этом году она прошла в Култуке, и каждый третий её участник – выпускник Школы экологического предпринимательства, – рассказывает президент Молодёжного благотворительного фонда «Возрож­дение Земли Сибирской» Елена Творогова. – Формируется новая традиция – проводить такие мероприятия на юге Байкала, чему мы очень рады».

Рады были и посетители ярмарки. Было весело, шумно, пахло свежей выпечкой и омулем. Гости смогли попробовать сыры, созданные на народной сыроварне в Иркутске, сиропы из таёжных ягод, различные варианты иван-чая, шоколад на меду, рыжиковое масло и сухарики из бездрожжевого хлеба с черемшой. Каждый посетитель нашёл здесь товар по душе и по карману, узнал что-то новое и даже смог кое-чему научиться: участники охотно делились с гостями своими умениями и секретами. Особенно интересны были мастер-классы по скандинавской ходьбе, байкальской йоге, плетению вологодского кружева, изготовлению текстильной тыквы и традиционной куклы-берегини.

Среди участников ярмарки прошёл конкурс народного признания на лучший продовольственный и непродовольственный продукт. Голосование проводилось гостями ярмарки путём сбрасывания жетончиков за понравившийся продукт в ящики для голосования. После подсчёта голосов наградили победителей. Ими оказалась продукция народной сыроварни из Иркутска, продукция с добавлением дикоросов из Байкальска, а также художественные изделия и услуги «Домика художника». 

По словам участника ярмарки Владимира Карелина, представителя Ротари клуба «Байкал-Эко», прошедшая ярмарка дала массу ценной информации и положительных эмоций, позволила наладить партнёрские связи, получить ответы на вопросы о перспективах развития Южного Байкала.

В завершении все, кто представил свои товары и услуги, получили от организаторов дипломы участника ярмарки-выставки «Сделано на Байкале».

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Байкальские продукты на показ

Ярмарка-выставка экологической продукции, туризма, социальных и экологических проектов «Сделано на Байкале» прошла в начале октября в Култуке на берегу Байкала. Мероприятие состоялось по инициативе Школы экологического предпринимательства – совместного проекта En+Group и МБФ «Возрождение Земли Сибирской»...

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