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Парламентские вести: 24 октября 2016

Общество

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Помощь погорельцам, инвалидам и жителям аварийных домов окажет М. Седых

Автор: По информации ИА "Байкал Инфо"

Вопросы социально-незащищённых категорий населения Иркутской области в региональной общественной приёмной лидера партии «Единая Россия» решала в октябре 2016 года депутат Законодательного Собрания, гендиректор ООО «Иркутская нефтяная компания» Марина Седых. Об этом сообщает пресс-служба приёмной.

Жительница посёлка Парфеновка Иркутского района обратилась к Марине Седых в интересах своей дочери – многодетной матери, в семье которой воспитывается и ребенок-инвалид. 5 октября у семьи сгорел дом. Администрация района ничем не смогла помочь погорельцам, и семья фактически осталась наедине со своей бедой. Женщина попросила оказать помощь в приобретении пиломатериалов для восстановления жилья. Решено, что деньги на это будут выделены из средств благотворительного фонда Марины Седых.

Будет оказана помощь и пенсионерке-инвалиду из Иркутска. Женщина рассказала, что находится в сложной ситуации, при этом ей жизненно необходимо приобрести очки и лекарственные препараты для поддержания здоровья. Для рассмотрения вопроса по существу заявительнице необходимо предоставить документы.

Иркутянка, чья мать живёт в Железногорске-Илимском, решила перевезти её поближе к себе, но продать жильё в этом северном городе весьма проблематично. Марина Седых подготовит обращение к руководству Коршуновского ГОКа и администрации города о рассмотрении возможности приобретения квартиры для своих работников.

С коллективным обращением пришли на приём к депутату жители аварийных домов Шелехова. Их вопрос уже получил общественный резонанс, когда администрация города предложила жильё, не соответствующее нормативам переселения из ветхого и аварийного жилья и люди отказались переезжать. Правоту отказа признал и суд. Однако переселение по решению суда до сих пор не состоялось, аварийные дома, в которых продолжают проживать люди, отключено от сети отопления и разрешения этой ситуации жители уже не видят. Депутат направит запросы в администрацию города о предоставлении жилья соответствующего нормативам, а также в прокуратуру Иркутской области с просьбой оценки действий администрации. 

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