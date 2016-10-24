С жилищными и инфраструктурными проблемами обратились иркутяне к В. Новожилову

Автор: Мария Рымарева

Встречу жителей дома 67/4 по ул. Радищева в Иркутске с участием руководства МУП «Водоканал», депутатом городской думы Юрием Кореневым и руководителем комитета по городскому обустройству администрации Евгением Дроковым намерен организовать депутат Законодательного Собрания Владимир Новожилов по вопросу подключения дома к центральному водоснабжению. Об этом депутат сообщил жителям дома, которые пришли к нему в начале октября 2016 года в региональную приёмную лидера партии «Единая Россия».

Иркутяне рассказали, что проектно-сметную документацию они сами сделали и оплатили уже около полутора лет назад, возможность для подключения есть, но МУП «Водоканал» эти работы не производит. Жильцам дома обещали сообщить, где будут расположены точки для подключения дома к водоснабжению, чтобы затем они смогли сделать разводку коммуникаций внутри дома, но этого не произошло. Прошёл суд, который горожане проиграли, т.к. было установлено, что разводку внутри дома они должны сделать заранее. Сейчас жители дома по-прежнему набирают воду в колонке на улице.

Владимир Новожилов подчеркнул, что в Иркутске проблема с подключением к централизованному водоснабжению есть во многих домах, в частности, - в мкр-не Копай, на ул. Вилюйской. Все спорные вопросы будут обсуждаться на вышеназванной встрече.

За помощью в решении жилищной проблемы к Владимиру Новожилову обратилась иркутянка, живущая в коммунальной квартире с двумя детьми. Один из соседей – мужчина, который злоупотребляет алкоголем и болен туберкулёзом. Женщина обеспокоена, что заразиться могут её дети. Кроме того, из-за поведения соседа не единожды вызывали полицейских, выписывали штрафы, которые мужчине нечем оплатить.

Иркутянка, являющаяся вдовой, рассказала, что как работник государственного учреждения одна из первых стояла в списке на улучшение жилищных условий по соответствующему постановлению, принятом губернатором ещё в 2011 году, однако финансирование прекратилось. Её сосед, больной социально-опасным заболеванием, имеет право на отдельное жильё, но добиваться этого не хочет. Владимир Новожилов сообщил, что направит запрос по месту работы женщины, чтобы уточнить судьбу её заявления на выплату для улучшения жилищных условий. Будет также направлен запрос в областной туберкулезный диспансер для уточнения диагноза соседа, в бюро технической инвентаризации – по техническому состоянию дома, в полицию – по зарегистрированным вызовам. Затем депутат планирует обратиться в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

К парламентарию пришла 84-летняя женщина, ветеран труда, с жалобой на шум от работы оборудования в магазине, расположенном под её квартирой. Она рассказала, что специалисты управления Роспотребнадзора по региону делали замеры шума, который, как оказалось, не превышает допустимой нормы. При этом иркутянка жалуется, что не может спокойно спать. Депутат планирует обратиться к владельцам магазина с просьбой помочь бабушке сделать звукоизоляцию её жилья.