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Парламентские вести: 24 октября 2016

Общество

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Строительство детской поликлиники №9 в Иркутске включат в бюджет на 2017 год

Автор: Дунина Кристина

Финансирование строительства нового здания детской поликлиники №9 в микрорайоне Радищево в Иркутске планируют включить в бюджет Иркутской области на 2017 год. Такое решение было принято на заседании фракции «Единая Россия» 18 октября 2016 года в Законодательном Собрании. О критическом состоянии здания поликлиники напомнила депутат Нина Чекотова, которая уже несколько лет добивается строительства нового здания. «Ключевой тезис министерства здравоохранения – обеспечение доступности и качества предоставления медицинских услуг. Есть еще другой тезис – деревянное гнилое двухэтажное здание, которое в 2010 году признано аварийным, – отметила Нина Чекотова. – Ситуация критичная. Мы можем дождаться действительно чрезвычайной ситуации, и это уже не просто разговоры». Напомним, сейчас в старом деревянном бараке получают медицинскую помощь около 13 тыс. детей из микрорайонов Зелёный, Топкинский, Искра, Радищево и Марата.

Двухэтажное деревянное здание площадью в 400 кв. м, в котором сейчас располагается поликлиника, было построено в 1886 году как восьмиквартирный жилой барак. В 1966 году его разобрали и перенесли с улицы Рабочей на улицу Радищево, где он был временно перепрофилирован под медицинское учреждение в перспективе начала строительства нового здания поликлиники. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Ранее в нём неоднократно происходили различные происшествия. Например, при проведении косметического ремонта в 2001 году в санитарной комнате провалился пол вместе с оборудованием. В 2004 году из-за ветхости бревен вывалился наружу оконный блок в кабинете на втором этаже. В 2006 году из-за разлива ручья произошло затопление здания. В 2008 году после землетрясения частично разрушился фундамент, произошла деформация стен, появились трещины на потолках. В 2012 году провалился пол в стоматологическом кабинете вместе со стоматологической установкой. В мае 2013 года обрушилась часть потолка в коридоре первого этажа.

«На протяжении нескольких лет вопрос строительства нового здания откладывался по различным причинам, – отметила Нина Чекотова. – На сегодняшний день у нас есть весь пакет документов, мы прошли все экспертизы, есть земельный участок и определены границы застройки». В конце прошлого года дума Иркутска приняла решение о передаче в собственность региона земельного участка площадью 1263 кв. м, на котором планируют построить шестиэтажное здание детской поликлиники №9.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка сказал, что региональному министерству здравоохранения необходимо включить строительство этой поликлиники в свои планы. «А дальше уже мы с правительством будем решать», - подытожил спикер.

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