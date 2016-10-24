О необходимости травмпункта в поселениях вдоль трассы Братск – Усть-Илимск сообщил А. Лобков

Автор: Дунина Кристина

О необходимости организации травматологического пункта в поселениях, расположенных вдоль трассы Братск – Усть-Илимск, сообщил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Артем Лобков. На заседании фракции «Единая Россия» 18 сентября 2016 года депутат сказал: «Трасса Братск – Усть-Илимск – это 250 км плохой дороги, которую некоторые водители называют трассой смерти. Травмоцентры есть только в Усть-Илимске и Братске, а в поселках вдоль дороги есть только фельдшерские пункты».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова сказала, что создать травмоцентр в каждом населенном пункте крайне сложно, поскольку для этого необходимо закупать специальное медицинское оборудование. Однако министерство пытается найти способ решения этой проблемы. «Сегодня начата работа с Министерством здравоохранения России по выделению автомобилей скорой помощи, в том числе реанимобилей, которые оснащены всем необходимым оборудованием», – сказала Галина Синькова. Так, в сентябре нынешнего года в регион было доставлено 22 автомобиля скорой медицинской помощи. Один из них относится к автомобилю класса «С» (реанимобиль), который предназначен для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга состояния больных и их перевозки. Этот автомобиль направили в Братское отделение Иркутского областного центра медицины катастроф, которое обслуживает население Братского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского и Тулунского районов.

Остальные машины относятся к классу «В» и распределены в больницы и на станции скорой помощи Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Чунского, Тайшета, Слюдянки, Жигалово, Осы, Казачинско-Ленского района. Все автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови, системами мониторинга артериального давления и частоты сердечных сокращений.

В ноябре планируется получить ещё 17 автомобилей, из которых один реанимобиль. «Автомобили высокой проходимости и оснащённые необходимым оборудованием будут отправляться в те территории, где доступность медицинской помощи ниже, чем в южных районах Иркутской области», – отметила Галина Синькова. Кроме того, ведётся работа по подготовке медиков, которые уже в автомобиле начинают оказывать экстренную помощь пострадавшим до того, как они будут доставлены в травмоцентр.

Депутат Андрей Микуляк поинтересовался, существуют ли какие-то нормативы реагирования скорой медицинской помощи на ДТП. Галина Синькова сообщила, что время реагирование на экстренную помощь составляет 20 минут, на неотложную – два часа. Отвечая на вопрос депутата Александра Лобанова о возможности организации травматологического пункта в Шелехове, Галина Синькова сообщила, что сейчас решается вопрос покупки в 2017 году компьютерного томографа и капремонта детского отделения Шелеховской районной больницы. Следующая задача – как раз открытие в Шелехове травмпункта.