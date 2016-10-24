Годом приоритетного развития здравоохранения Иркутской области предлагает признать Законодательное Собрание 2017 год

Автор: Дунина Кристина

Сместить приоритеты при планировании бюджета Иркутской области на 2017 год в сферу здравоохранения призвал депутатов Законодательного Собрания вице-спикер Андрей Лабыгин. С таким заявлением он выступил 18 октября 2016 года на заседании фракции «Единая Россия». «Я бы хотел получить вашу поддержку в том, чтобы 2017 год признать годом приоритетного развития здравоохранения Иркутской области в части ремонта и строительства лечебных учреждений, – сказал Андрей Лабыгин. – Многим не хватает средств на ремонт. Не вкладывая дополнительных средств, мы удовлетворения населения уровнем оказания медицинской помощи не увидим».

Депутат отметил, что в 2016 году не удалось добиться хороших показателей по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. По мнению Андрея Лабыгина, это связано с тем, что слишком большие надежды возлагались на федеральную программу «Развитие сельских территорий», но по ней региону выделили значительно меньше средств, чем предполагалось ранее. «Мы будем настаивать на том, чтобы часть ФАПов вошли в отдельные подпрограммы региональных государственных программ, независимо от участия финансирования федеральной программы развития сельских территорий», – отметил вице-спикер.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова рассказала депутатам о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» за девять месяцев 2016 года. По ее словам, финансирование программы в нынешнем году составляет 40,8 млрд рублей из областного, федерального и муниципальных бюджетов, а также из средств фонда обязательного медицинского страхования. За девять месяцев нынешнего года было освоено 67,8% денег.

«В Иркутской области существует 11 показателей, которые характеризуют не только работу системы здравоохранения, но и социально-экономическую ситуацию в области», - сказала Галина Синькова. Беспокойство вызывают показатели кадровой ситуации в медицинской сфере, потребление алкогольной продукции и табака населением, младенческая смертность, смертность из-за болезней системы кровообращения, дорожных происшествий, новообразований и туберкулёза.

Одним из способов раннего выявления заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения является диспансеризация. План нынешнего года предусматривает, что диспансеризацию должны пройти 393 600 жителей Иркутской области, но за 8 месяцев ее прошли 232 720 людей, то есть чуть более 59%. В том числе 1342 инвалида и участника Великой Отечественной войны. «Мы постоянно проводим мониторинг выполнение плана диспансеризации в территориях. У нас есть территории, где очень плохая ситуация – это Катангский, Бодайбинский и Боханский районы», – сказала Галина Синькова.

Еще одним способом увеличения продолжительности жизни население стало приближение специализированной медицинской помощи жителям отдаленных районов Иркутской области. Для этого создаются межмуниципальные региональные центры, сосудистые центры, центры амбулаторного диализа, центры медицины катастроф. «Наша задача – обеспечить устойчивый прирост населения, – сообщает Галина Синькова. – Сейчас в период детородного возраста пришло поколение 1990-х годов, и количество женщин, которые находятся в фертильном возрасте, уменьшается, поэтому показатели рождаемости имеют тенденцию к снижению. Но при этом мы стабильно держим показатели смертности, и естественный прирост населения у нас больше, чем в целом по России».

Депутат Владимир Новожилов предложил выделять Иркутск отдельно ото всех территорий в вопросе финансирования. По его мнению, поскольку Иркутск является административным центром, необходимо не терять здесь уровень здравоохранения. Депутаты Олег Тюменев и Виктор Шопен вновь напомнили о необходимости строительства поликлиники в Мегете Ангарского городского округа. Министр строительства Светлана Свиркина заверила об окончании работ в 2017 году.

Подводя итоги обсуждения, руководитель фракции ЕР Борис Алексеев отметил, что профильные комитеты ЗС продолжают скрупулезную работу по рассмотрению реализации всех госпрограмм в рамках подготовки обсуждения бюджета Иркутской области на 2017 год. «Что касается программы «Развития здравоохранения», то можно констатировать, что сегодняшний разговор был очень полезен, так как присутствующие на заседании фракции представители профильных министерств услышали наши пожелания по формированию правильной программы действий, направленной на ее успешную реализацию», - подытожил депутат.