Стратегию развития Иркутской области обсудят депутаты Законодательного Собрания с экспертами

Автор: Дунина Кристина

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года рассмотрят депутаты Законодательного Собрания вместе с экспертами. Об этом 18 октября 2016 года на заседании фракции «Единая Россия» рассказал спикер ЗС Сергей Брилка. «По предложению губернатора мы собираемся и отрабатываем Стратегию в нулевом чтении. Но до этого мы отдельно поработаем над этим вопросом в рамках Законодательного Собрания. Пригласим экспертов», – сказал Сергей Брилка. Он отметил, что на заседание с губернатором планируют пригласить всех депутатов Государственной думы РФ от региона, в том числе единоросса Алексея Красноштанова, Сергея Тена, Андрея Чернышёва, Иосифа Кобзона, Николая Николаева, Николая Будуева.

Ранее правительство Иркутской области сообщало, что до 27 октября рассмотрение проекта Стратегии должно пройти на заседании правительства, а до 1 ноября необходимо внести законопроект об утверждении Стратегии социально-экономического развития области в региональный парламент. Ранее проект Стратегии прошёл обсуждение в муниципальных образованиях и бизнес-сообществе.

Напомним, разработка Стратегии социально-экономического развития Иркутской области ведется с конца прошлого года. Отличительной чертой документа является то, что он объединяет в себе основные направления развития региона и создание производственно-административных комплексов.