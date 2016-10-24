Rambler's Top100
rss       
 

Парламентские вести: 24 октября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Стратегию развития Иркутской области обсудят депутаты Законодательного Собрания с экспертами

Автор: Дунина Кристина

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года рассмотрят депутаты Законодательного Собрания вместе с экспертами. Об этом 18 октября 2016 года на заседании фракции «Единая Россия» рассказал спикер ЗС Сергей Брилка. «По предложению губернатора мы собираемся и отрабатываем Стратегию в нулевом чтении. Но до этого мы отдельно поработаем над этим вопросом в рамках Законодательного Собрания. Пригласим экспертов», – сказал Сергей Брилка. Он отметил, что на заседание с губернатором планируют пригласить всех депутатов Государственной думы РФ от региона, в том числе единоросса Алексея Красноштанова, Сергея Тена, Андрея Чернышёва, Иосифа Кобзона, Николая Николаева, Николая Будуева.

Ранее правительство Иркутской области сообщало, что до 27 октября рассмотрение проекта Стратегии должно пройти на заседании правительства, а до 1 ноября необходимо внести законопроект об утверждении Стратегии социально-экономического развития области в региональный парламент. Ранее проект Стратегии прошёл обсуждение в муниципальных образованиях и бизнес-сообществе.

Напомним, разработка Стратегии социально-экономического развития Иркутской области ведется с конца прошлого года. Отличительной чертой документа является то, что он объединяет в себе основные направления развития региона и создание производственно-административных комплексов.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Актуально

Стратегию развития Иркутской области обсудят депутаты Законодательного Собрания с экспертами

Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года рассмотрят депутаты Законодательного Собрания вместе с экспертами. Об этом 18 октября 2016 года на заседании фракции «Единая Россия» рассказал спикер ЗС Сергей Брилка. «По предложению губернатора мы собираемся и отрабатываем Стратегию в нулевом...

24.10.2016, Парламентские вести
Актуально

Взять наказы избирателей за основу при разработке бюджета Иркутской области предлагает фракция ЕР в ЗС

Использовать программу «Наказы избирателей» при формировании бюджета Иркутской области на ближайшие три года предложил членам правительства региона председатель парламента Сергей Брилка 27 сентября 2016 года на заседании фракции «Единой России» в Законодательном Собрании. Он напомнил...

30.09.2016, Парламентские вести
Актуально

Раздолье для «чёрного лесоруба»

При новом губернаторе криминальные вырубки приобрели ещё больший размах

«Полицейские задержали двух «чёрных лесорубов»…», «Чёрного лесоруба» отправят в колонию…», «Депутата Думы отправят в колонию за незаконную рубку…», «Чёрные лесорубы» спилили деревья почти на 2 млн...

10.08.2016, Восточно-Сибирская правда
Актуально

Решением проблем детства требует системного подхода – С. Брилка

В Иркутской области проблемы детства нужно решать системно. Об этом сообщил председатель ЗС, секретарь регионального отделения партии Сергей Брилка на пресс-конференции в начале июля 2016 года со ссылкой на решение парламентариев по итогам доклада уполномоченного по правам ребенка в регионе на сессии ЗС. Он подчеркнул...

15.07.2016, Парламентские вести
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
По ссылке услуга перевозки на грузовой газели по тюмени, подробное описание тут.
Грузовые перевозки в Муроме на http://perevozki.youdo.com/.
Смотрите тут - заказ грузчиков без машины, подробнее здесь.

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны ресторанов на портале obzorgoroda.su

КГ-Т 1х95-0,66 продажа

купить детский ортопедический матрас в кроватку в минске

дермароллер до и после отзывы
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний