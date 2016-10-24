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Парламентские вести: 24 октября 2016

Общество

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Изменения в закон об экологической экспертизе строек на Байкале обсудят в Госдуме РФ по настоянию Иркутской области

Автор: Дунина Кристина

Изменения в федеральное законодательство об экологической экспертизе обсудят в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям  Государственной думы РФ, который возглавил депутат от Иркутской области Николай Николаев («Единая Россия»). Об этом 18 октября 2016 года на заседании фракции ЕР рассказал председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка. «Вы помните нашу проблему, связанную с Байкальской природной территорией? Эта пресловутая экологическая экспертиза, которую должна проходить вся строительная документация, – напомнил Сергей Брилка. – К нам пришло сообщение, что комитет по природным ресурсам Госдумы буквально с первого заседания начинает отрабатывать эту тему». 

Напомним, в июле 2014 года в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесли поправки, согласно которым проектная документация, строительство и реконструкция объектов на Байкальской природной территории не может быть проведена без обязательного прохождения государственной экологической экспертизы. Поправки вызвали массу недовольств со стороны застройщиков и властей Иркутской области, поскольку экспертиза на долгое время затормозила строительство жилья, социальных объектов и объектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта, причём, на территориях, которые очень далеки от самого Байкала.

Общая площадь Байкальской природной территории составляет 386 тыс. кв. км и выделяет следующие экологические зоны: центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, водоохранную зону, прилегающую к Байкалу, а также особо охраняемые природные территории; буферная экологическая зона – территория за пределами ЦЭЗ, включающая в себя водосборную площадь Байкала в пределах Российской Федерации; экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади Байкала в пределах РФ шириной до 200 км на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экосистему Байкала.

С 2015 года депутаты Законодательного Собрания выступают за внесение поправок в федеральное законодательство, касающихся упрощения прохождения экологической экспертизы. Депутаты предлагают оставить обязательность проведения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства и реконструкции только в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Одновременно предлагается вернуть на уровень регионов проведение такой экспертизы. На всей БПТ экспертизу предложено проводить только в отношении проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

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