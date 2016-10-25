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Губерния: 25 октября 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1

26 октября 110 лет со дня рождения Августины Андреевны Телегиной (Настич) (1906–1988), Почётного гражданина г. Иркутска с 1967 года, заслуженного учителя РСФСР. Награждена орденом «Знак Почёта» (1954).

26 октября 40 лет назад (1976) в Иркутске на предприятиях общественного питания введён единый «рыбный день» – четверг. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению её реализации. С этой целью были установлены «рыбные дни» на предприятиях общественного питания (кроме ресторанов). Для изготовления блюд шли минтай, хек, сабля, мойва и другие виды рыб. Это было обусловлено кризисом сельского хозяйства, падением производства мяса в стране.

27 октября 225 лет назад (1791) русский писатель Александр Николаевич Радищев (1749–1802), сосланный в Восточную Сибирь, останавливался в Иркутске проездом в Илимскую ссылку.

27 октября 35 лет назад (1981) государственной комиссией в составе главного специалиста по методике реставрационных работ В.В. Гнедовского и старшего консультанта ЦС ВООПИК И.И. Трофимова подписан юридический акт о приёмке здания Спасской церкви после реставрации (ул. Сухэ-Батора, 2).

29 октября 40 лет назад (1976) в подвале общежития Иркутского университета на улице 25-го Октября появилась первая дискотека, организованная группой студентов под руководством В. Родионовой. Программа: знакомство с западной музыкой, танцы.

31 октября 20 лет назад (1996)  утверждён новый герб и флаг Иркутска.

30 октября 110 лет со дня рождения Андрея Ефимовича Бочкина (1906–1979), крупнейшего гидростроителя XX века, заслуженного строителя РСФСР, Героя Социалисти-ческого Труда, директора строительства Иркутской ГЭС. Его именем названа улица в Свердловском округе г. Иркутска.

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26 октября 110 лет со дня рождения Августины Андреевны Телегиной (Настич) (1906–1988), Почётного гражданина г. Иркутска с 1967 года, заслуженного учителя РСФСР. Награждена орденом «Знак Почёта» (1954).26 октября 40 лет назад (1976) в Иркутске на предприятиях общественного питания...

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