Дневник недели

25 октября, вторник

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в 10 часов состоятся открытые слушания по вопросам устранения административных барьеров в защите прав малого и среднего бизнеса.

К участию в слушаниях приглашаются предприниматели. Слушания проводятся Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей и Общественной палатой региона.

26 октября, среда

В иркутском Сибэкспоцентре в 12 часов откроется специализированная выставка профессиональной ориентации молодёжи «Выбери профессию». В рамках выставки запланированы презентация проекта «Умная школа», «Ярмарка вакансий», «Всероссийский фестиваль науки», онлайн-семинар «Профессии будущего», круглый стол по вопросам поступления на программы высшего и среднего профессионального образования, деловая игра «Профориентационный КВН», игра «Брендомания».

27 октября, четверг

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея в 18.30 на очередном заседании Иркутского киноклуба зрителям покажут документальный фильм Михаила Барынина «Тува. Свободные люди». Съёмки фильма проходили в течение трёх месяцев в Республике Тува при поддержке Русского географического общества. Героями фильма стали люди, по-прежнему живущие традиционным укладом.

28 октября, пятница

Иркутская область станет Центральной региональной площадкой VI Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». На площадках Сибэкспоцентра и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) в течение трёх дней состоятся выставки, будут представлены передовые изобретения из мира технологий, пройдут публичные лекции, научные шоу, бои роботов и многое другое.

29 октября, суббота

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского все желающие могут принять участие в акции «Всебурятский диктант «Эрдэм». Акция проходит одновременно в Забайкальском крае, Иркутской области, а также в других регионах Российской Федерации, в Монголии, Китае и других странах. В этот же день в библиотеке состоится конференция «Центр бурятской культуры – основа межнационального согласия в Прибайкалье».

Во Дворце спорта «Труд» состоится концерт «Нам 25», посвящённый 25-летию регионального Центра бурятской культуры. В программу вошли лучшие номера известных национальных коллективов Прибайкалья – «Аянга», «Улаалзай», «Ангары». Также приглашены звёзды эстрады из Республики Бурятия – Елена Борохитова и лауреат международных и всероссийских конкурсов Виктор Лубсанов.

30 октября, воскресенье

Узнать всё о поступлении в Иркутский государственный университет смогут абитуриенты на дне открытых дверей, который в 12 часов начнётся в Белом доме (бульвар Гагарина, 24). Специалисты отборочных комиссий факультетов и институтов университета помогут выбрать интересную и востребованную профессию, расскажут всё о вступительных испытаниях 2017 года и курсах подготовки к ЕГЭ, об образовательных, дополнительных, международных программах ИГУ и особенностях обучения в любом конкретном институте либо факультете.