Специалисты закрепляются

Автор: Олег Ратников

Единовременные выплаты молодым специалистам, а также другие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2017 году продолжит предоставлять администрация города Иркутска. Среди них медики, молодые педагоги и работники культуры, семьи студентов и дети из малоимущих семей. Об этом на заседании комиссии Думы Иркутска по социальной политике сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.

В 2016 году с января по август ежемесячную надбавку получали 459 молодых педагогов муниципальных образовательных организаций в возрасте до 30 лет включительно. В 2015 году преференцией воспользовались 383 человека. Аналогичные выплаты установлены в муниципальных организациях дополнительного образования.

128 молодых педагогов, впервые приступивших к работе в год окончания учебного заведения, в 2015 году получили единовременное денежное пособие. В прошлом году по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова размер единовременной выплаты был увеличен до 50 тысяч рублей. Аналогичные выплаты предоставляются молодым специалистам дополнительного образования и бюджетных учреждений культуры.

Медицинские работники, имеющие стаж работы по специальности от трёх месяцев до трёх лет в областных организациях, расположенных на территории Иркутска и до 1 января 2014 года находившихся в муниципальной собственности города, также имеют право на получение единовременной выплаты. Её размер варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, молодым специалистам положена ежемесячная компенсация расходов на аренду жилья в размере пяти тысяч рублей. В 2016 году документы на получение единовременной выплаты подали 196 человек. Кроме того, все работники учреждений здравоохранения, стоявшие в очереди на получение жилья в муниципальном общежитии до 1 января 2014 года, обеспечены помещениями.

«Предоставление мер социальной помощи будет продолжено в 2017 году. В результате проведенных мероприятий по поддержке молодых специалистов отмечается положительная динамика: в медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, за три года закрепились 158 специалистов, в поликлиниках уменьшилась потребность в медицинских кадрах, трудоустроились 11 врачей и 22 фельдшера «скорой помощи», – заключила Татьяна Эдельман.

Депутат Антонина Корочкина отметила, что поддержку также необходимо оказывать работникам физической культуры и спорта, так как в настоящее время это не предусмотрено. Она также предложила рассмотреть возможность строительства ещё одного социального общежития. По словам Татьяны Эдельман, данный вопрос уже прорабатывается.