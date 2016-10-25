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Губерния: 25 октября 2016

Общество

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Долг пошёл на убыль

Автор: Ирина ПЕТРОВА

На 7,6% снизилась суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых Иркутскстатом видов экономической деятельности, по данным на 1 октября. Об этом на очередном заседании Иркутской городской межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд сообщила заместитель начальника отдела труда и управления охраной труда администрации города Иркутска Ольга Грицаева.

По словам специалиста, сокращение произошло за счёт уменьшения долга перед работниками в ООО «Иркутскнефтегазстрой». Должником также является АО «Иркутскпромстрой». Обе организации – банкроты, и погашение задолженности осуществляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, по информации прокуратуры города Иркутска, в сентябре задолженность полностью погасили Евразийский лингвистический институт – филиал Московского государственного лингвистического университета, Сибирская академия права, экономики и управления, ОАО «Мясокомбинат Иркутский», АО «Якутскгеофизика».

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