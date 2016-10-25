+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Другие берега Ушаковки
Набережную реки в Иркутске планируется благоустраивать с привлечением механизмов муниципально-частного партнёрства
Набережную реки Ушаковки планируется благоустраивать в рамках привлечения бюджетных средств различных уровней и вовлечения механизмов муниципально-частного партнёрства. Об этом на заседании комиссии Думы Иркутска по градостроительству, архитектуре и дизайну сообщил главный архитектор областного центра Сергей Александров.
По его словам, для федерального софинансирования работ по берегоукреплению необходимо выполнить проектную документацию и пройти государственную экологическую экспертизу. Первоочередной задачей являются проработка и решение предпроектных вопросов по берегоукреплению с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.
В настоящее время подготовлен проект границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос на Ушаковке. В 2013 году была разработана концепция развития набережной, однако её потребуется привести в соответствие с генеральным планом Иркутска, в который в 2016 году были внесены изменения.
– Концепцией определены основные участки благоустройства, на которых планируется оборудовать пляж и места для пикника, ливневую канализацию, создать бульвар для прогулок и так далее, – отметил Сергей Александров.
В течение 2017 года будут выполняться проекты планировки и межевания территории. Разработка проектной документации по берегоукреплению, прохождение экологической экспертизы и вхождение в ФЦП займёт до трёх лет. Застройщики – МУП «УКС города Иркутска» и ГК «Актив» – планируют начать выполнение работ по благоустройству на участках набережных, примыкающих к земельным участкам.
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