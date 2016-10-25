Велокольцо Юбилейного

Автор: Виктория Комарова

Кольцевой веломаршрут планируется создать в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Для этого определены четыре приоритетных участка. Кроме того, на протяжении всего маршрута предполагается разместить велопарковки, выполненные по проекту, предложенному «Велотранспортным союзом города Иркутска». По информации пресс-службы администрации Иркутска, веломаршрут предполагается создать с привлечением внебюджетных средств.

– В 2015 году по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова началась работа по созданию пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Её планируется интегрировать в транспортную сеть города. Данный проект представлен на примере микрорайона Юбилейный со сложившейся застройкой, – сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

Первый участок для обустройства велодорожек – от переулка Ольхонского до средней общеобразовательной школы № 4 (устройство велодорожек рядом с существующим пешеходным тротуаром), второй участок – от переулка Ольхонского до остановки 6-й посёлок ГЭС (устройство велодорожек рядом с существующим пешеходным тротуаром), третий участок – от средней общеобразовательной школы № 4 до остановки 6-й посёлок ГЭС (устройство тротуаров и велодорожек), четвёртый участок – по безымянной улице, ведущей к Иркутской областной больнице, от улицы Юбилейный микрорайон до средней образовательной школы № 18. Ширина велодорожек по проекту составляет 1,5 метра.