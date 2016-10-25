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Иркутский репортер: 25 октября 2016

Общество

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Этот день в истории

1883 год

6 ноября происходило освящение нового здания музея ВСОРГО. Перед молебном говорил речь священник Копылов. После молебна было открыто торжественное заседание отдела, которое началось чтением благодарственного адреса членов распорядительного комитета г. генерал-губернатору за его содействие к устройству здания музея и составлению для него коллекций. Генерал-губернатор отвечал краткою речью. Затем были прочитаны ещё две речи правителем дел отдела г. Агапитовым и главным инспектором г. Раевским. Речь последнего, или, вернее, его свободная, живая манера говорить (без тетради), особенно понравилась присутствующим. После заседания был дан завтрак по подписке, на котором также говорились речи. Здание музея прекрасное, двухэтажное, в мавританском стиле. В нижнем этаже помещены коллекции и библиотека. Верхний предназначается для заседаний комитета и для общих чтений. Резонанс залы верхнего этажа превосходен, что особенно удобно для чтений. Рядом с главным зданием выстроен в том же стиле флигель для консерватора музея.

1886 год

1 ноября при дешёвой столовой благотворительного общества открыт приют для престарелых и немощных всех сословий — не более 20 человек. Заведование приютом приняла на себя Анна Никитична Стронская.

1891 год

1 ноября Михеевская лечебница для приходящих закрывается по недостатку средств. Эти средства она должна была получать из доходов с аптеки, а аптека находится в таком положении, что не может не только давать дохода, но и просто оперировать. В 1890 году доход аптеки 15 486 рублей 40 копеек, а израсходовано 20 103 рубля 26 копеек, в том числе на жалованье служащим 7888 рублей 60 копеек. Актив аптеки даже с некоторыми натяжками не превышает 18 611 рублей 44 копеек, а пассив простирается до 40 249 рублей 28 копеек.

1893 год

2 ноября во многих здешних учебных заведениях состоялась раздача визитных карточек, полученных из Франции от учеников своим товарищам в России.

1898 год

3 ноября прибыл главноуправляющий учреждениями ведомства императрицы Марии граф Протасов-Бахметев. Поезд, на котором он ехал, у станции Половинка потерпел крушение, причём разбито 10 товарных вагонов и один служебный. Смазчик убит, кочегар, машинист и помощник получили ушибы.

1903 год

1 ноября в заседании думы избран городским головою Пётр Яковлевич Горяев.

1904 год

4 ноября генерал-губернатором ввиду частых краж и нападений издано обязательное постановление о карауле.

1905 год

2 ноября экстренное заседание союза адвокатов по поводу упорных слухов о предстоящем антиеврейском погроме. Решено послать депутацию к генерал-губернатору и архиепископу.

3 ноября при прокладке труб у Тихвинской церкви на глубине 3/4 аршина найдены два скелета. Один из черепов с чрезвычайно развитою нижнею челюстью и низким покатым лбом.

1910 год

4 ноября открыта на Кутайсовской улице конфетно-шоколадная фабрика А.Ф. Лерх.

4 ноября. На заседании родительского комитета постановлено организовать бюро репетиторов, которое могло бы рекомендовать опытных репетиторов учащимся гимназий. При бюро должен быть организован склад учебников и учебных пособий (организованы 4.XII, заведование поручено преподавателю г. Якоб).

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